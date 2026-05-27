A Marinha do Brasil localizou na manhã desta quarta-feira (27) um colete salva-vidas boiando no mar, que pode pertencer a Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, que está desaparecido no Litoral Norte desde o último domingo. As buscas por ele entraram no quarto dia, com embarcações da Marinha e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O colete salva-vidas foi encontrado em área de alto-mar (foto abaixo) nas proximidades da Ilha de Búzios, região onde foi encontrada com vida a estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos. Ela e Dheorge sumiram após sair de moto aquática no último domingo.
De acordo com o GBMar, o colete “possivelmente” pertence ao homem desaparecido, mas não havia confirmação oficial sobre a identificação do objeto.
Bruna foi avistada por uma embarcação de um pescador. Socorrida pelas equipes do GBMar, ela foi levada às pressas ao Hospital Municipal Mário Covas, onde permanece internada para tratar um quadro severo de hipotermia decorrente da longa exposição ao tempo e à água fria.
O GBMar informou que não há confirmação de que o colete salva-vidas encontrado no mar seja de Dheorge. As buscas continuam nesta quarta. Os trabalhos de campo foram retomados com força total nas primeiras horas da manhã.
Resgate de Bruna
Bruna foi localizada viva na manhã de terça-feira (26), após passar três dias à deriva em alto-mar.
A jovem foi avistada por uma embarcação de um pescador nas proximidades da Ilha de Búzios, área isolada do arquipélago de Ilhabela. Socorrida pelas equipes do GBMar, Bruna foi levada às pressas ao Hospital Municipal Mário Covas, onde permanece internada para tratar um quadro severo de hipotermia decorrente da longa exposição ao tempo e à água fria.
Segundo boletim do hospital, Bruna deu entrada na unidade com quadro estável e respirando bem. Não há sinais clínicos de risco iminente de vida. Ela permanece em avaliação médica, monitorização e observação, aguardando a conclusão dos exames iniciais e recebendo todos os cuidados necessários pela equipe assistencial.
Leia mais: VÍDEO: Após ‘milagre’ no mar, Bruna é internada com hipotermia
Leia mais: URGENTE: Bruna é encontrada com vida em alto-mar, diz GBMar
Força da fé
Abalados, mas sustentados pela esperança, familiares e amigos de Dheorge iniciaram uma corrente de orações nas redes sociais, clamando por um segundo milagre na região.
A angústia da família divide espaço com um profundo sentimento de esperança alimentado pelo resgate de Bruna.
Em entrevista à TV Vanguarda, o capitão Eduardo Campanhola, do GBMar, classificou a sobrevivência de Bruna como um verdadeiro "milagre", algo raro diante das condições de mar aberto. É exatamente esse desfecho inacreditável que mantém viva a certeza da família de que Dheorge também pode ser encontrado com vida.
Força-tarefa segue mobilizada
O mistério sobre as circunstâncias do acidente continua. A moto aquática utilizada pelo casal foi encontrada parcialmente afundada e sem ocupantes ainda no início das operações, o que fez com que as buscas se concentrassem estritamente no mapeamento das correntes marítimas locais.
As buscas envolvem uma estrutura complexa de salvamento: embarcações de patrulha e equipes de resgate da Marinha do Brasil; lanchas e botes infláveis do GBMar; varredura aérea com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar. Uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) também auxiliou nas buscas.
Alerta às comunidades marítimas
O Corpo de Bombeiros reforça o pedido para que pescadores, marinheiros e tripulações de barcos civis que naveguem pela região mantenham atenção redobrada. Qualquer sinal de coletes salvamentos, roupas ou objetos flutuando no mar deve ser reportado imediatamente ao telefone 193.
O passeio do casal começou no último domingo (24) e terminou de forma trágica com o desaparecimento na água. Enquanto as autoridades se preparam para investigar o que causou o acidente com a moto aquática, conterrâneos do Ceará e amigos do interior de São Paulo inundam a internet com mensagens de apoio.