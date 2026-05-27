A Marinha do Brasil localizou na manhã desta quarta-feira (27) um colete salva-vidas boiando no mar, que pode pertencer a Dheoge Pereira Bernardino, 28 anos, que está desaparecido no Litoral Norte desde o último domingo. As buscas por ele entraram no quarto dia, com embarcações da Marinha e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

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O colete salva-vidas foi encontrado em área de alto-mar (foto abaixo) nas proximidades da Ilha de Búzios, região onde foi encontrada com vida a estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos. Ela e Dheoge sumiram após sair de moto aquática no último domingo.