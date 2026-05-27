A estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos, apresenta “evolução clínica favorável” nesta quarta-feira (27), segundo o Hospital Municipal Mário Covas, em Ilhabela, no Litoral Norte.
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Ela está internada na unidade desde que foi resgatada com vida no mar, após ficar três dias à deriva em alto-mar.
Bruna foi encontrada com vida por pescadores, na terça-feira (26), e levada ao Hospital Municipal de Ilhabela com quadro grave de hipotermia. O caso mobilizou equipes de resgate, familiares e moradores da região, sendo tratado por bombeiros como um verdadeiro “milagre”.
Segundo a Direção Técnica e a Administração Hospitalar, Bruna permanece clinicamente estável, consciente e respirando espontaneamente em ar ambiente. Os exames laboratoriais realizados até o momento apresentam evolução compatível com o observado pela equipe assistencial.
No momento, não há sinais clínicos de risco iminente de vida. O hospital informou que Bruna segue sob cuidados médicos, recebendo também acompanhamento integral pela equipe multiprofissional, conforme as necessidades assistenciais.
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Desaparecimento
Bruna desapareceu no domingo (24), depois de sair para um passeio de moto aquática com o amigo Dheoge Pereira Bernardino, 28 anos, que continua desaparecido. A moto aquática usada por ele foi encontrada na segunda-feira (25), parcialmente afundada e sem os ocupantes.
A jovem foi encontrada por pescadores a cerca de cinco quilômetros da Ilha de Búzios, ainda em Ilhabela. Após o resgate, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu fizeram o atendimento emergencial e encaminharam a estudante ao Hospital Mário Covas.
Em entrevista à TV Vanguarda, o diretor do hospital informou que a paciente chegou estável, apesar do quadro grave de hipotermia. Ela recebeu atendimento imediato na emergência, onde passou por procedimentos de estabilização clínica.
O capitão Eduardo Campanhola, do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), afirmou que o resgate surpreendeu até as equipes mais experientes. “Foi um milagre de Deus”, declarou em entrevista à TV Thathi.
O caso provocou grande comoção no Litoral Norte pela longa exposição da vítima ao mar, ao frio e ao vento. A sobrevivência de Bruna impressionou moradores, pescadores e equipes de salvamento.
Bruna é estudante do 2° ano do curso de Auxiliar e Técnico de Enfermagem e mantém um relacionamento com Beatriz Luz, com quem mora com a filha de 4 anos.
Buscas por Dheoge continuam
As buscas por Dheoge entraram no quarto dia nesta quarta-feira (27), com embarcações da Marinha do Brasil e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) empenhadas na operação.
As operações de varredura foram suspensas no final da tarde de terça-feira (26) por conta da falta de visibilidade em alto-mar. Os trabalhos de campo foram retomados com força total nas primeiras horas da manhã desta quarta.
O Corpo de Bombeiros reforça o pedido para que pescadores, marinheiros e tripulações de barcos civis que naveguem pela região mantenham atenção redobrada. Qualquer sinal de coletes salvamentos, roupas ou objetos flutuando no mar deve ser reportado imediatamente ao telefone 193.