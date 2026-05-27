A estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos, apresenta “evolução clínica favorável” nesta quarta-feira (27), segundo o Hospital Municipal Mário Covas, em Ilhabela, no Litoral Norte.

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Ela está internada na unidade desde que foi resgatada com vida no mar, após ficar três dias à deriva em alto-mar.