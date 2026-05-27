Um projeto de lei aprovado por unanimidade na Câmara de São José dos Campos nasceu de um trabalho escolar desenvolvido por dois estudantes da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O PL 65/2026, que propõe medidas de proteção a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) durante eventos climáticos extremos, surgiu do trabalho dos estudantes Felipe Idesti e Gabriella Lourenço, ambos de 17 anos e alunos do Instituto Alpha Lumen.
O projeto determina que escolas, espaços públicos de saúde e locais de grande circulação contem com áreas preparadas para acolher pessoas com TEA e Pessoas com Deficiência (PCDs) com hipersensibilidade sensorial.
Também prevê treinamento para profissionais que atuam nesses espaços, com foco no atendimento durante situações de emergência climática.
Aprovado em 14 de maio, o projeto de lei começou como um trabalho de conclusão de curso do ensino médio e se tornou um projeto de lei pioneiro no país.
Redução de crises emocionais
Segundo o texto aprovado, a medida busca reduzir crises emocionais e sobrecarga sensorial causadas por tempestades, trovões, ondas de calor, fumaça de queimadas e mudanças bruscas no ambiente.
De acordo com especialistas e entidades ligadas ao tema, pessoas com TEA podem apresentar maior sensibilidade a sons, calor intenso e alterações ambientais.
Ondas de calor, enchentes, ruídos intensos e mudanças bruscas no ambiente não são apenas desconfortáveis. Para muitas pessoas com TEA, podem desencadear crises severas, ansiedade profunda e desregulação emocional. O cérebro autista reage de forma mais sensível a estímulos externos — e, em um mundo cada vez mais imprevisível, isso se torna um desafio real.
Proposta aos vereadores
Felipe e Gabriella apresentaram a proposta aos vereadores de São José após desenvolverem o tema como trabalho de conclusão do ensino médio. Depois disso, o vereador Carlos Abranches (Cidadania) assumiu a autoria do projeto, que também recebeu apoio de outros 14 parlamentares. Todos os vereadores votaram favoravelmente ao projeto.
A proposta ampliou o debate sobre os impactos das mudanças climáticas em pessoas neurodivergentes. Além da acessibilidade física, a lei também trata da chamada acessibilidade sensorial e emocional. Por isso, o projeto passou a ser apontado como uma iniciativa inédita no país voltada à proteção de pessoas com TEA em situações climáticas extremas.
A expectativa agora é que o projeto seja sancionado pelo prefeito Anderson Farias (PSD).