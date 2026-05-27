Um projeto de lei aprovado por unanimidade na Câmara de São José dos Campos nasceu de um trabalho escolar desenvolvido por dois estudantes da cidade.

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O PL 65/2026, que propõe medidas de proteção a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) durante eventos climáticos extremos, surgiu do trabalho dos estudantes Felipe Idesti e Gabriella Lourenço, ambos de 17 anos e alunos do Instituto Alpha Lumen.