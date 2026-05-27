Um feirante de 29 anos foi baleado na região do peito enquanto montava sua banca de trabalho na rua Tupinambás, no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá. Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 3h50 desta quarta-feira (27).
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O disparo
A vítima relatou que percebeu uma discussão envolvendo supostos usuários de drogas nas proximidades e viu que um dos homens estava armado. Ao alertar colegas sobre a situação, o feirante ouviu um disparo e percebeu que havia sido atingido.
O trabalhador foi socorrido por populares e encaminhado consciente e estável para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, onde passou por exames para verificar possíveis lesões internas.
Buscas
A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e iniciou buscas na região com base nas características informadas pela vítima.
O suspeito foi descrito como um homem alto, moreno, usando uma blusa verde ou camuflada, mas que possivelmente teria trocado a roupa com moradores de rua próximos a um posto de saúde da região. Apesar das buscas, a peça de roupa não foi localizada.
Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o homem de 42 anos apontado como autor do disparo, e também uma mulher que estaria com ele durante a discussão anterior ao crime. Após ser abordado, ele indicou onde estava a arma utilizada no disparo.
Apreensões
Os policiais apreenderam com o suspeito uma pistola Glock calibre .40, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de um carregador e 14 munições intactas. O armamento é de uso restrito.
Na sequência, os agentes foram até a residência do investigado, onde realizaram buscas com autorização e acompanhamento do irmão dele.
No quarto utilizado pelo suspeito, foram encontrados um boné camuflado e documentos pessoais. Também foi apreendido um telefone celular Motorola de cor roxa. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.