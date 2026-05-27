27 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA

Feirante é baleado no peito enquanto montava banca em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um feirante de 29 anos foi baleado na região do peito enquanto montava sua banca de trabalho na rua Tupinambás, no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá. Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 3h50 desta quarta-feira (27).

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O disparo

A vítima relatou que percebeu uma discussão envolvendo supostos usuários de drogas nas proximidades e viu que um dos homens estava armado. Ao alertar colegas sobre a situação, o feirante ouviu um disparo e percebeu que havia sido atingido.

O trabalhador foi socorrido por populares e encaminhado consciente e estável para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, onde passou por exames para verificar possíveis lesões internas.

Buscas

A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e iniciou buscas na região com base nas características informadas pela vítima.

O suspeito foi descrito como um homem alto, moreno, usando uma blusa verde ou camuflada, mas que possivelmente teria trocado a roupa com moradores de rua próximos a um posto de saúde da região. Apesar das buscas, a peça de roupa não foi localizada.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o homem de 42 anos apontado como autor do disparo, e também uma mulher que estaria com ele durante a discussão anterior ao crime. Após ser abordado, ele indicou onde estava a arma utilizada no disparo.

Apreensões

Os policiais apreenderam com o suspeito uma pistola Glock calibre .40, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de um carregador e 14 munições intactas. O armamento é de uso restrito.

Na sequência, os agentes foram até a residência do investigado, onde realizaram buscas com autorização e acompanhamento do irmão dele.

No quarto utilizado pelo suspeito, foram encontrados um boné camuflado e documentos pessoais. Também foi apreendido um telefone celular Motorola de cor roxa. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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