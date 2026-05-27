Um feirante de 29 anos foi baleado na região do peito enquanto montava sua banca de trabalho na rua Tupinambás, no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá. Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 3h50 desta quarta-feira (27).

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O disparo

A vítima relatou que percebeu uma discussão envolvendo supostos usuários de drogas nas proximidades e viu que um dos homens estava armado. Ao alertar colegas sobre a situação, o feirante ouviu um disparo e percebeu que havia sido atingido.