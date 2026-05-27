São José dos Campos recebe uma feira acadêmica e tecnológica aberta ao público, contemplando 130 projetos desenvolvidos em áreas como engenharia, saúde, robótica, educação, negócios e sustentabilidade. A proposta do evento é aproximar estudantes, empresas e comunidade por meio de projetos aplicados ao mercado e ao desenvolvimento urbano.
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A feira
A EXPO ETEP acontece entre os dias 1º e 3 de junho, promovida pelo Centro Universitário Etep. A programação reúne trabalhos dos estudantes de 34 cursos de graduação.
Entre os destaques da edição está a Aero Etep, espaço voltado ao setor aeroespacial. O público poderá acompanhar demonstrações de drones e utilizar um simulador de voo criado por alunos da instituição.
Como participar
A entrada é gratuita e livre para todos os públicos entre os dias 1º e 3 de junho de 2026, das 19h às 21h. Os projetos estarão expostos no centro universitário, que fica na avenida Barão do Rio Branco, nº 882, no Jardim Esplanada, São José dos Campos.