São José dos Campos recebe uma feira acadêmica e tecnológica aberta ao público, contemplando 130 projetos desenvolvidos em áreas como engenharia, saúde, robótica, educação, negócios e sustentabilidade. A proposta do evento é aproximar estudantes, empresas e comunidade por meio de projetos aplicados ao mercado e ao desenvolvimento urbano.

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A feira

A EXPO ETEP acontece entre os dias 1º e 3 de junho, promovida pelo Centro Universitário Etep. A programação reúne trabalhos dos estudantes de 34 cursos de graduação.