Pré-candidato ao Palácio do Planalto, Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, participa nesta quarta-feira (27) de eventos em São José dos Campos e Taubaté.
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Ele vai conversar com empresários em São José e cumprir agenda no lançamento de pré-candidaturas do partido em Taubaté.
No final da tarde, Zema vai se encontrar com empresários na sede da Assecre (Associação das Empresas do Vale do Paraíba), no bairro Chácaras Reunidas, na região sul de São José.
O tema do encontro é “Os grandes desafios e ideias para o Brasil”, que também terá a participação do professor e cientista político Christian Lohbauer.
Segundo a Assecre, o evento é voltado para lideranças empresariais do Vale do Paraíba, com vagas limitadas e participantes convidados.
Pré-candidaturas do Vale
Na parte da noite, Zema irá a Taubaté participar do lançamento de pré-candidaturas do Novo na região. O evento será realizado no Tangaroa Hall.
Além do ex-governador de Minas, também estarão presentes o ex-ministro Ricardo Salles e o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor, também do Novo.