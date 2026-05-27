Pré-candidato ao Palácio do Planalto, Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, participa nesta quarta-feira (27) de eventos em São José dos Campos e Taubaté.

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Ele vai conversar com empresários em São José e cumprir agenda no lançamento de pré-candidaturas do partido em Taubaté.