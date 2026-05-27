A Polícia Civil de Tremembé investiga versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente na Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) que deixou três pessoas mortas e quatro feridas na tarde de terça-feira (26). Dois carros e um caminhão envolveram-se no sinistro, que ocorreu no km 14 da estrada. Dois veículos incendiaram-se.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O boletim de ocorrência aponta três vítimas fatais, das quais duas foram identificadas: João Gomes Vieira, 41 anos, e uma mulher chamada Andréia. A terceira vítima fatal consta como desconhecida.