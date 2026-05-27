A Polícia Civil de Tremembé investiga versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente na Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) que deixou três pessoas mortas e quatro feridas na tarde de terça-feira (26). Dois carros e um caminhão envolveram-se no sinistro, que ocorreu no km 14 da estrada. Dois veículos incendiaram-se.
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O boletim de ocorrência aponta três vítimas fatais, das quais duas foram identificadas: João Gomes Vieira, 41 anos, e uma mulher chamada Andréia. A terceira vítima fatal consta como desconhecida.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e apreensão de veículo.
Acidente de grandes proporções
O boletim descreve o caso como um sinistro de trânsito de grandes proporções, com três veículos automotores: um caminhão, um VW Gol e uma Chevrolet Spin.
Segundo o histórico registrado pela Polícia Civil, havia veículos fora da pista de rolamento e incêndio em ao menos parte dos automóveis envolvidos.
O BO afirma que o caminhão teria, em determinado momento, invadido a faixa contrária de direção. Na sequência, teria ocorrido colisão inicial com o VW Gol e, depois, com a Chevrolet Spin, que transportava sete ocupantes.
A Chevrolet Spin ficou entre os principais pontos da apuração porque, segundo o boletim, transportava sete ocupantes. Parte das vítimas foi socorrida para o Hospital Regional de Taubaté, enquanto outras morreram no local.
O BO relata que algumas vítimas fatais não puderam ser retiradas imediatamente das ferragens por causa do incêndio e da gravidade do cenário.
Os sobreviventes foram atendidos pelas equipes de resgate e encaminhados ao hospital de referência. As vítimas fatais ficaram preservadas para o trabalho da perícia técnico-científica.
Versões conflitantes
Um dos pontos centrais do boletim é a existência de versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente.
De acordo com a Polícia Civil, as informações preliminares foram colhidas a partir das declarações do condutor do caminhão e de uma testemunha direta, a condutora do VW Gol, de 33 anos, motorista de aplicativo.
O BO registra divergências sobre dois pontos: a possível entrada de uma van de entrega na rodovia momentos antes do acidente e a eventual manobra de ultrapassagem feita pelo caminhão.
A Polícia Civil afirma que essas circunstâncias ainda exigem aprofundamento investigativo. A dinâmica do acidente não foi considerada suficientemente esclarecida no momento do registro.
Por isso, a investigação deve ouvir novas testemunhas, analisar o laudo pericial e buscar eventuais imagens de câmeras de segurança nas proximidades.
A reconstrução da sequência do acidente será decisiva para definir eventual responsabilização dos envolvidos.
Motorista do caminhão permaneceu no local
O boletim informa que a autoridade policial deixou de autuar em flagrante o condutor do caminhão. Ele permaneceu no local dos fatos e prestou socorro às vítimas dentro de suas possibilidades. Essa circunstância afastou, naquele momento, a prisão em flagrante.
O BO, no entanto, foi lavrado para instauração de procedimento investigativo. A apuração segue para esclarecer completamente os fatos.
A Polícia Técnico-Científica de Taubaté foi acionada para realizar exame pericial no local. O BO classifica a perícia como imprescindível para esclarecer a dinâmica do sinistro.
Os exames necroscópicos também foram requisitados para as vítimas fatais. Como o atendimento do IML (Instituto Médico Legal) não ocorreria no período noturno, os corpos permaneceriam no Memorial Sagrada Família, funerária de plantão na data.
A identificação plena da terceira vítima fatal depende dos exames requisitados e de eventual reconhecimento por familiares. O caso seguirá para apreciação do delegado titular da unidade policial.