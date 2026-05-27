27 de maio de 2026
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ACABOU PRESO

Homem oferece R$ 5 mil a PM para se livrar do flagrante em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões no Alto da Ponte, São José dos Campos
Apreensões no Alto da Ponte, São José dos Campos

Um homem com antecedentes criminais foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa na zona norte de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 10h de terça-feira (26), na rua Joaquim Pereira Filho, no bairro Alto da Ponte.

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Policiais militares do 1.º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento quando abordaram o suspeito. Com ele, foi encontrada uma sacola contendo 206 porções de drogas variadas, além de R$ 250,10 em espécie.

Ao receber voz de prisão, ele tentou subornar os policiais, oferecendo R$ 5 mil para ser liberado, incorrendo em crime de corrupção ativa.  Ele, que já tinha passagem criminal por porte de arma de fogo na adolescência, foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

A ação resultou na apreensão de:

  • 64 porções de cocaína;

53 porções de K2

  • 37 porções de crack;

  • 34 porções de maconha;

  • 10 porções de K9;

  • 8 porções de haxixe.

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