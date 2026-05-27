Um homem com antecedentes criminais foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa na zona norte de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 10h de terça-feira (26), na rua Joaquim Pereira Filho, no bairro Alto da Ponte.

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Policiais militares do 1.º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento quando abordaram o suspeito. Com ele, foi encontrada uma sacola contendo 206 porções de drogas variadas, além de R$ 250,10 em espécie.