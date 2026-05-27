Um homem com antecedentes criminais foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa na zona norte de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 10h de terça-feira (26), na rua Joaquim Pereira Filho, no bairro Alto da Ponte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Policiais militares do 1.º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento quando abordaram o suspeito. Com ele, foi encontrada uma sacola contendo 206 porções de drogas variadas, além de R$ 250,10 em espécie.
Ao receber voz de prisão, ele tentou subornar os policiais, oferecendo R$ 5 mil para ser liberado, incorrendo em crime de corrupção ativa. Ele, que já tinha passagem criminal por porte de arma de fogo na adolescência, foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.
A ação resultou na apreensão de:
-
64 porções de cocaína;
-
53 porções de K2
37 porções de crack;
34 porções de maconha;
10 porções de K9;
8 porções de haxixe.