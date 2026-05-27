Moradores do bairro Julião, em Ilhabela, foram surpreendidos por uma cobra jararaca.

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Ela estava na garagem de uma residência, na rua Pedro Basílio da Silva, e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, após acionamento por volta das 16h, na terça-feira (26). O animal foi capturado e levado em segurança para seu habitat natural.