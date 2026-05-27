27 de maio de 2026
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DEVOLVIDA À NATUREZA

VÍDEO: Bombeiros resgatam jararaca em residência de Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Bombeiros resgataram uma jararaca na garagem de uma residência no bairro Julião
Bombeiros resgataram uma jararaca na garagem de uma residência no bairro Julião

Moradores do bairro Julião, em Ilhabela, foram surpreendidos por uma cobra jararaca.

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Ela estava na garagem de uma residência, na rua Pedro Basílio da Silva, e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, após acionamento por volta das 16h, na terça-feira (26). O animal foi capturado e levado em segurança para seu habitat natural.

Ninguém ficou ferido.

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