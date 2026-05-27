Uma mulher de 66 anos ficou ferida e um cachorro da raça shih tzu saiu lesionado após o ataque de um cão pit bull em Guaratinguetá. A vítima teve um ferimento profundo na mão esquerda.

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O ataque ocorreu após o animal entrar na garagem de uma casa na rua Imperatriz Leopoldina, no bairro Nova Guará, às 17h15 do dia 21 de maio. O caso foi registrado pela Polícia Civil como omissão de cautela na guarda de animal e lesão corporal.