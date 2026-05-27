Uma mulher de 66 anos ficou ferida e um cachorro da raça shih tzu saiu lesionado após o ataque de um cão pit bull em Guaratinguetá. A vítima teve um ferimento profundo na mão esquerda.
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O ataque ocorreu após o animal entrar na garagem de uma casa na rua Imperatriz Leopoldina, no bairro Nova Guará, às 17h15 do dia 21 de maio. O caso foi registrado pela Polícia Civil como omissão de cautela na guarda de animal e lesão corporal.
O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Seccional de Guaratinguetá. A tutora do pit bull é uma jovem de 20 anos.
Segundo o registro policial, o pit bull é branco e bege e pertence à vizinha da vítima. A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil no dia 26 de maio, cinco dias após o ataque.
Ataque de pit bull
De acordo com o BO, a idosa saía de casa para passear com seu cachorro da raça shih tzu, como fazia de costume, quando abriu o portão da residência.
Nesse momento, o pit bull entrou na garagem e atacou o pet. A vítima tentou segurar o animal para impedir que ele matasse o shih tzu e acabou mordida na mão esquerda.
O marido da idosa estava na residência e precisou intervir para interromper o ataque. Segundo o BO, ele jogou água no pit bull para que o animal soltasse a mão da vítima e deixasse o local.
O shih tzu também ficou ferido durante o ataque. A vítima informou à polícia que o pet recebeu atendimento veterinário e estava fora de perigo.
Pit bull costumava ficar solto
No boletim, a idosa relatou que o pit bull costumava ficar solto na rua, em frente à residência da rua Imperatriz Leopoldina, ao lado da casa dela.
Para a vítima, essa situação representava omissão de cautela na guarda do animal. A Polícia Civil registrou a ocorrência com essa natureza, prevista na Lei das Contravenções Penais. O caso também foi registrado como lesão corporal.
A autoridade policial requisitou exame de corpo de delito para a vítima. A idosa também foi orientada a procurar o 2º Distrito Policial de Guaratinguetá caso deseje representar criminalmente contra a tutora do animal.