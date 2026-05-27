Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 5,915 quilos de entorpecentes no bairro Bela Vista, em Ubatuba. A apreensão ocorreu em um imóvel na rua Ivo Júlio da Silva, região conhecida pelo tráfico de drogas, na tarde de terça-feira (26).

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Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação das viaturas, eles jogaram dois rádios comunicadores no chão e fugiram em direção a uma área de mata. A equipe os perseguiu a pé, mas eles conseguiram escapar.