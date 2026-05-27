27 de maio de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

PM apreende 5 kg de drogas em área de mata em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões em Ubatatuba
Apreensões em Ubatatuba

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 5,915 quilos de entorpecentes no bairro Bela Vista, em Ubatuba. A apreensão ocorreu em um imóvel na rua Ivo Júlio da Silva, região conhecida pelo tráfico de drogas, na tarde de terça-feira (26).

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Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação das viaturas, eles jogaram dois rádios comunicadores no chão e fugiram em direção a uma área de mata. A equipe os perseguiu a pé, mas eles conseguiram escapar.

Em buscas pelo local, os policiais encontraram sete tijolos de drogas. Cinco tijolos eram de maconha, pesando 4,075 kg. Um outro era de crack, pesando 1,035 kg, e um de cocaína, pesando 0,805 g.

O material foi apreendido e representa prejuízo para o tráfico de entorpecentes na região.

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