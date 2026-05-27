Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 5,915 quilos de entorpecentes no bairro Bela Vista, em Ubatuba. A apreensão ocorreu em um imóvel na rua Ivo Júlio da Silva, região conhecida pelo tráfico de drogas, na tarde de terça-feira (26).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação das viaturas, eles jogaram dois rádios comunicadores no chão e fugiram em direção a uma área de mata. A equipe os perseguiu a pé, mas eles conseguiram escapar.
Em buscas pelo local, os policiais encontraram sete tijolos de drogas. Cinco tijolos eram de maconha, pesando 4,075 kg. Um outro era de crack, pesando 1,035 kg, e um de cocaína, pesando 0,805 g.
O material foi apreendido e representa prejuízo para o tráfico de entorpecentes na região.
.