Um homem de 36 anos foi preso em flagrante após invadir um galpão no bairro Vitória Vale 3, em Pindamonhangaba, e furtar materiais de uma empresa de caldeiraria e montagem industrial. A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (25).

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o representante da empresa percebeu que a porta do galpão estava aberta e ouviu barulhos vindos do interior do imóvel. Ao verificar a situação, ele viu o suspeito saindo do local, carregando diversos objetos furtados, e acionou a polícia.