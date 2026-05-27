Um homem de 36 anos foi preso em flagrante após invadir um galpão no bairro Vitória Vale 3, em Pindamonhangaba, e furtar materiais de uma empresa de caldeiraria e montagem industrial. A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (25).
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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o representante da empresa percebeu que a porta do galpão estava aberta e ouviu barulhos vindos do interior do imóvel. Ao verificar a situação, ele viu o suspeito saindo do local, carregando diversos objetos furtados, e acionou a polícia.
Informada sobre as características do suspeito, a equipe realizou buscas na região e o localizou. Ele foi abordado e, com ele, foram encontrados os materiais subtraídos do galpão.
Entre os itens, avaliados em R$ 1.000, estavam:
- 10 m de cabo óptico;
- 10 kg de grampos;
- 10 kg de parafusos;
- 5 kg de peças metálicas
- duas vigas tipo “U”;
Os produtos recuperados foram devolvidos ao representante da empresa e o autor do furto foi preso e permanece à disposição da Justiça.