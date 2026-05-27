As buscas por Dheoge Pereira Bernardino, 28 anos, desaparecido no mar de Ilhabela, no Litoral Norte, entraram no quarto dia nesta quarta-feira (27), com embarcações da Marinha do Brasil e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) empenhadas na operação.

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As operações de varredura foram suspensas no final da tarde de terça-feira (26) por conta da falta de visibilidade em alto-mar. Os trabalhos de campo foram retomados com força total nas primeiras horas da manhã desta quarta.