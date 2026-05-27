Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros em Lorena, na noite de terça-feira (26), durante ataque a tiros na rua Bispo César D’Agorso, na Cidade Industrial. Uma mulher de 34 anos foi atingida na perna.

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A vítima fatal foi identificada como Kaluan Everton dos Santos Augusto Valério. Ele não resistiu aos ferimentos após ser baleado. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio consumado e homicídio tentado.