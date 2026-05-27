Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após manter o próprio pai, de 70 anos, em cárcere privado na madrugada desta segunda-feira (26), no bairro Vila Industrial, em São José dos Campos.

Segundo a Polícia Civil, além de impedir a saída do idoso da residência, o suspeito ainda tentou enforcá-lo durante uma discussão. O autor apresentava sinais de embriaguez e, já na delegacia, passou a ameaçar o pai, desacatar policiais militares com ofensas e afirmar que integrava uma facção criminosa.

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Os fatos