Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após manter o próprio pai, de 70 anos, em cárcere privado na madrugada desta segunda-feira (26), no bairro Vila Industrial, em São José dos Campos.
Segundo a Polícia Civil, além de impedir a saída do idoso da residência, o suspeito ainda tentou enforcá-lo durante uma discussão. O autor apresentava sinais de embriaguez e, já na delegacia, passou a ameaçar o pai, desacatar policiais militares com ofensas e afirmar que integrava uma facção criminosa.
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Os fatos
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após a vítima informar que estava trancada dentro de casa pelo filho, que apresentava comportamento agressivo e sinais de embriaguez.
Ao chegarem ao local, os agentes precisaram arrombar o cadeado do portão e a porta da residência para entrar no imóvel. O idoso alegou ter sido agredido durante uma discussão motivada pelo consumo de álcool e tentou enforcá-lo. A vítima afirmou que episódios semelhantes já haviam ocorrido.
Prisão
Após buscas na região, o suspeito foi localizado tentando se esconder em uma casa vizinha, pertencente a familiares. Ele foi abordado e preso.
Durante o registro da ocorrência na Central de Flagrantes, o homem voltou a ameaçar o pai e desacatou a equipe com ofensas e xingamentos. Segundo o boletim de ocorrência, ele também afirmou integrar uma facção criminosa.
Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.