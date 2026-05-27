Um piloto comercial transportava medicamentos de origem irregular e substâncias proibidas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) quando foi submetido à fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e preso em flagrante.

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A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (26), no km 5 da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Jacareí. Os policiais apreenderam emagrecedores e produtos voltados ao rejuvenescimento.

Apreensões e prisão