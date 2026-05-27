Um piloto comercial transportava medicamentos de origem irregular e substâncias proibidas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) quando foi submetido à fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e preso em flagrante.
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A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (26), no km 5 da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Jacareí. Os policiais apreenderam emagrecedores e produtos voltados ao rejuvenescimento.
Apreensões e prisão
Segundo a PRF, o homem, de 43 anos, conduzia um VW/Gol prata e informou que havia ido à região do Brás, em São Paulo, para comprar medicamentos para emagrecimento. Durante a fiscalização inicial, os policiais encontraram, sobre o banco do passageiro, uma caixa de isopor com ampolas e canetas do medicamento Retatrutida.
Diante de suspeitas sobre a origem da carga, os agentes desmontaram parte do painel do veículo. No compartimento atrás do rádio, foram localizados dois celulares iPhone, quatro canetas emagrecedoras de Retatrutida, três ampolas de Veltrane Gold, além de um produto chamado Glow GHK-Cu, apontado como um peptídeo para rejuvenescimento e regeneração celular, proibido pela Anvisa.
O motorista foi preso em flagrante por suspeita de contrabando e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de São José dos Campos.