27 de maio de 2026
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INTERDIÇÃO

Tamoios fecha Contornos e Serra Nova para manutenção

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Tamoios
Manutenção dos túneis ocorre das 2h às 6h
Manutenção dos túneis ocorre das 2h às 6h

Motoristas que utilizam os Contornos Norte e Sul e a Serra Nova na Rodovia Tamoios devem ficar atentos à programação de intervenções noturnas previstas para esta quarta-feira (27) e quinta-feira (28). Os bloqueios serão realizados das 22h às 6h do dia seguinte para serviços de manutenção preventiva nos túneis e nos sistemas operacionais das vias.

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Bloqueios

Durante manutenção no Contorno Norte, os motoristas deverão utilizar a Rodovia Rio-Santos (SP-055) como rota alternativa. Já durante as intervenções na Serra Nova, o tráfego será desviado para a Serra Antiga, que funcionará com uma pista em cada sentido.

Contorno Sul

 A concessionária informou que o Contorno Sul também receberá manutenção na quinta-feira (28). Durante o período, um dos túneis ficará fechado e o trânsito seguirá em mão dupla pelo outro túnel, sem necessidade de bloqueio total do trecho.

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