Um incêndio em um veículo de carga de eucalipto mobilizou equipes de resgate e interditou parcialmente a rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-70), em São José dos Campos.

O incidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira (27), por volta das 3h40, no quilômetro 106, no sentido oeste (interior-capital), em pista dupla.

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Dinâmica do Acidente