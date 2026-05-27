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ACIDENTE

Incêndio em carreta de eucalipto bloqueia Carvalho Pinto em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Bitrem pega fogo na Rodovia Carvalho Pinto
Bitrem pega fogo na Rodovia Carvalho Pinto

Um incêndio em um veículo de carga de eucalipto mobilizou equipes de resgate e interditou parcialmente a rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-70), em São José dos Campos.

O incidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira (27), por volta das 3h40, no quilômetro 106, no sentido oeste (interior-capital), em pista dupla.

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Dinâmica do Acidente

De acordo com informações do Centro de Controle Modal da Artesp, uma carreta bitrem da marca Mercedes-Benz trafegava pela faixa 1 de rolamento quando um dos pneus estourou.

O condutor conseguiu direcionar o veículo para o acostamento, mas as chamas começaram no segundo conjunto da composição. O veículo transportava uma carga de 50 toneladas de eucalipto.

Segundo a concessionária Ecovias Leste Paulista, responsável pela administração do trecho, o fogo foi completamente controlado às 5h04. Apesar do susto, o condutor não sofreu ferimentos.

Bloqueios 

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária foram acionados para prestar apoio e conter as chamas numa ação integrada com a concessionária Ecovias Leste Paulista.

Durante todo o período, o acostamento e a faixa 3 permaneceram bloqueados. A faixa 2 foi interditada posteriormente para garantir a segurança dos trabalhos na pista.

O asfalto da rodovia sofreu danos em uma extensão de aproximadamente 6 metros.

A carreta bitrem permanece estacionada no acostamento, aguardando a chegada da seguradora. Não há registros de congestionamento acentuado no trecho até o momento.

As causas exatas do incêndio ainda deverão ser apuradas.

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