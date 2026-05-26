A esposa do atleta Gabriel Rodrigues, conhecido como Boy, publicou novas informações nas redes sociais sobre o acidente que resultou na morte do jovem, aos 25 anos. Segundo o relato de Kaly Yara, Gabriel teria perdido o controle do veículo após uma SUV tentar ultrapassá-lo e jogar o carro em direção ao veículo dele.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a publicação feita pela esposa, Gabriel estava na faixa da esquerda quando a SUV teria tentado a ultrapassagem. Ainda segundo Kaly, o atleta se assustou, perdeu o controle da direção, rodou na pista e acabou batendo na traseira de um caminhão. Ela também afirmou que a pessoa envolvida não teria prestado o socorro necessário.
O acidente que matou o atleta
A versão apresentada pela esposa ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades. Inicialmente, as informações sobre o acidente indicavam que Gabriel havia se envolvido em uma colisão na manhã de segunda-feira (25), na Rodovia Ayrton Senna, em Mogi das Cruzes. Ele foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Luzia de Pinho Melo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta terça-feira (26).
Após a morte, Kaly também informou que o corpo de Gabriel estava no IML de Mogi das Cruzes e que a família trabalhava para agilizar a liberação e realizar o velório em Jacareí.
Em nova publicação, a esposa confirmou as informações sobre a despedida. O velório de Gabriel será realizado nesta quarta-feira (27), das 8h às 12h, na Avenida Siqueira Campos, nº 263, no Centro de Jacareí.
Comoção marca morte do jovem atleta
A morte do jovem gerou grande comoção entre familiares, amigos e clubes de rugby da região. Gabriel teve passagem pelas categorias de base do Jacareí Rugby e também integrou a família São José Rugby.
Em nota publicada nas redes sociais, o Jacareí Rugby lamentou a perda e destacou a trajetória do ex-atleta no clube. A equipe afirmou que Gabriel foi formado nas categorias de base e sempre representou a camisa do time com orgulho dentro e fora de campo.
O São José Rugby também prestou homenagem e lamentou a morte precoce. O clube se solidarizou com familiares e amigos, especialmente com a esposa, Kaly Yara, e os dois filhos de Gabriel.
Nas redes sociais, mensagens de despedida e apoio à família seguem sendo compartilhadas por amigos, atletas e pessoas que conviveram com Gabriel.