A esposa do atleta Gabriel Rodrigues, conhecido como Boy, publicou novas informações nas redes sociais sobre o acidente que resultou na morte do jovem, aos 25 anos. Segundo o relato de Kaly Yara, Gabriel teria perdido o controle do veículo após uma SUV tentar ultrapassá-lo e jogar o carro em direção ao veículo dele.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a publicação feita pela esposa, Gabriel estava na faixa da esquerda quando a SUV teria tentado a ultrapassagem. Ainda segundo Kaly, o atleta se assustou, perdeu o controle da direção, rodou na pista e acabou batendo na traseira de um caminhão. Ela também afirmou que a pessoa envolvida não teria prestado o socorro necessário.

O acidente que matou o atleta