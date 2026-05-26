A Prefeitura de São José dos Campos realizou nesta terça-feira (26) uma operação integrada de fiscalização do transporte fretado e flagrou duas vans fazendo transporte irregular de passageiros. Ao todo, 18 pessoas eram transportadas nos veículos abordados durante a ação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A fiscalização ocorreu na Avenida Cesare Monsueto Giulio Lattes, entre 6h e 9h, e contou com atuação da Secretaria de Mobilidade Urbana, Artesp e apoio da Guarda Civil Municipal.
Segundo a Prefeitura, os veículos realizavam transporte remunerado sem autorização municipal. Em um dos casos, a van transportava 11 passageiros, em serviço diário voltado a estudantes de uma instituição de ensino.
Durante a abordagem, os agentes constataram que o motorista não possuía alvará da Secretaria de Mobilidade Urbana e dirigia com a habilitação vencida.
Na segunda ocorrência, outra van foi flagrada transportando sete passageiros também em serviço diário para estudantes. A fiscalização verificou que o condutor não possuía a observação EAR na carteira de habilitação, exigida para atividade remunerada.
Os dois veículos foram recolhidos ao Pátio União.
A Prefeitura informou que as fiscalizações serão mantidas em diferentes regiões da cidade para combater o transporte clandestino e garantir o cumprimento das normas do setor.
Segundo a administração municipal, a regularização do serviço é necessária para garantir segurança aos passageiros e assegurar condições adequadas de operação aos transportadores autorizados.