A Prefeitura de São José dos Campos realizou nesta terça-feira (26) uma operação integrada de fiscalização do transporte fretado e flagrou duas vans fazendo transporte irregular de passageiros. Ao todo, 18 pessoas eram transportadas nos veículos abordados durante a ação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A fiscalização ocorreu na Avenida Cesare Monsueto Giulio Lattes, entre 6h e 9h, e contou com atuação da Secretaria de Mobilidade Urbana, Artesp e apoio da Guarda Civil Municipal.