A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (26) o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais de R$ 2,115 milhões no orçamento de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o projeto, o recurso sairá do Fundo Municipal de Saúde para custear a terceirização da gestão da UBS Mais do Cecap. O texto, que foi aprovado por unanimidade em duas votações, seguirá para sanção do prefeito.