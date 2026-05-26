Aprovação

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (26) o projeto da oposição ao governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) que visa impedir que um mesmo servidor responda simultaneamente por duas secretarias municipais.

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Votação

O projeto recebeu 10 votos a favor e quatro contra - os votos contrários foram de vereadores governistas: Ariel Katz (PDT), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo) e Bobi (PRD).