Convocação
A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (26) a convocação de representantes da empresa Mastellini, que em abril desse ano assumiu a responsabilidade pelos exames laboratoriais na rede municipal de saúde. Ainda não há data marcada para a oitiva.
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A favor
Nove vereadores votaram a favor da convocação: Bilili de Angelis (PP), Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (Podemos), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos).
Contra
Outros sete vereadores votaram contra: Ariel Katz (PDT), Boanerge dos Santos (União), Dentinho (PP), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD).
Requerimento
No requerimento, Pirulito alegou que a convocação é necessária "para prestar esclarecimentos acerca dos serviços prestados, estrutura de atendimento, cobranças realizadas, cumprimento contratual e assuntos correlatos", e que irá "assegurar a transparência, a fiscalização e o acompanhamento da correta execução dos serviços laboratoriais prestados à população por meio da rede pública municipal".
Denúncias
Ainda no requerimento, Pirulito afirmou que "recebeu diversas denúncias e reclamações envolvendo possíveis irregularidades na prestação dos serviços realizados pelo Laboratório Mastellini, especialmente relacionadas à qualidade do atendimento, estrutura oferecida aos pacientes, demora nos procedimentos, possíveis cobranças indevidas e questionamentos quanto ao fiel cumprimento das obrigações previstas contratualmente".