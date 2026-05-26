Convocação

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (26) a convocação de representantes da empresa Mastellini, que em abril desse ano assumiu a responsabilidade pelos exames laboratoriais na rede municipal de saúde. Ainda não há data marcada para a oitiva.

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A favor

Nove vereadores votaram a favor da convocação: Bilili de Angelis (PP), Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (Podemos), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos).