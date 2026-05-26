Taubaté participa nesta quarta-feira (27) do Dia do Desafio 2026, campanha voltada ao incentivo da prática de atividades físicas e esportivas. A programação será realizada das 9h às 17h, com atividades gratuitas abertas ao público.
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As ações acontecem na praça Dom Epaminondas e são organizadas pela Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida da Prefeitura de Taubaté, em parceria com o Sesc.
A programação contará com aulas, apresentações esportivas, atividades recreativas e ações de incentivo ao esporte e ao lazer. A campanha tem como proposta estimular hábitos saudáveis e ampliar o acesso da população às práticas esportivas.
Neste ano, o tema da campanha é “Esporte é Direito!”, com foco na importância do acesso às atividades físicas no cotidiano.
Entre as atrações previstas estão aula de ginástica, apresentações de BMX, partidas de futmesa e atividades recreativas ao longo do dia.
Confira a programação:
- 9h: aula de ginástica
- 10h: futmesa
- 15h: apresentação de BMX
- Das 9h às 17h: atividades de lazer e recreação
O evento também terá apoio do Sesc, com as ações “Convivência Sobre Rodas” e basquete 3x3.
Além das atividades na praça Dom Epaminondas, a programação inclui um torneio gratuito de futebol na categoria Sub-12. A competição será realizada das 14h às 16h no Sest/Senat.
Segundo a organização, o objetivo é incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes, além de promover integração e atividades de lazer por meio do esporte.