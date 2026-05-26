Taubaté participa nesta quarta-feira (27) do Dia do Desafio 2026, campanha voltada ao incentivo da prática de atividades físicas e esportivas. A programação será realizada das 9h às 17h, com atividades gratuitas abertas ao público.

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As ações acontecem na praça Dom Epaminondas e são organizadas pela Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida da Prefeitura de Taubaté, em parceria com o Sesc.