A Prefeitura de Taubaté realizou a limpeza de 676 bocas de lobo em diferentes bairros da cidade e retirou cerca de 3,7 toneladas de resíduos sólidos durante a operação. Os trabalhos têm como objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir pontos de obstrução na rede de drenagem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As ações ocorreram nos bairros Jardim Santa Tereza, Cecap, Vila Santa Fé e Conjunto Residencial Urupês Unidas. Nesta segunda-feira (25), as equipes atuaram na rua José de Ângelis, no bairro Campos Elíseos.