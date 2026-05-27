A Prefeitura de Taubaté realizou a limpeza de 676 bocas de lobo em diferentes bairros da cidade e retirou cerca de 3,7 toneladas de resíduos sólidos durante a operação. Os trabalhos têm como objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir pontos de obstrução na rede de drenagem.
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As ações ocorreram nos bairros Jardim Santa Tereza, Cecap, Vila Santa Fé e Conjunto Residencial Urupês Unidas. Nesta segunda-feira (25), as equipes atuaram na rua José de Ângelis, no bairro Campos Elíseos.
Os serviços começaram no dia 11 de maio e estão sendo executados por equipes terceirizadas. Os trabalhos incluem limpeza manual e mecanizada, com apoio de caminhão de hidrojateamento.
Segundo a Prefeitura, foram realizadas 358 limpezas no Jardim Santa Tereza, 225 no Cecap, 43 no Conjunto Residencial Urupês e 50 na Vila Santa Fé.
A administração municipal informou que a utilização do hidrojateamento permite acelerar os serviços de desobstrução e ampliar o número de locais atendidos diariamente.
A operação ocorre por meio de parceria entre as Secretarias de Serviços Públicos e de Obras, que definiram as áreas prioritárias para a execução dos trabalhos. A previsão é de que outras regiões da cidade também recebam o serviço nas próximas semanas.