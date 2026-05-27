O Teatro Metrópole passará por obras de revitalização no segundo semestre deste ano. O projeto prevê intervenções estruturais, melhorias de acessibilidade e restauração da fachada do prédio, que é considerado Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Taubaté.

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O edital para contratação da empresa responsável pela obra será publicado em junho. O investimento máximo previsto é de R$ 401 mil, valor obtido por meio de emenda parlamentar federal. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até quatro meses.