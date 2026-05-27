O Teatro Metrópole passará por obras de revitalização no segundo semestre deste ano. O projeto prevê intervenções estruturais, melhorias de acessibilidade e restauração da fachada do prédio, que é considerado Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Taubaté.
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O edital para contratação da empresa responsável pela obra será publicado em junho. O investimento máximo previsto é de R$ 401 mil, valor obtido por meio de emenda parlamentar federal. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até quatro meses.
As intervenções incluem serviços na cobertura, alvenaria, pisos, esquadrias, instalações hidráulicas e elétricas, além de revestimentos e pintura.
Por causa das obras, as atividades do teatro serão suspensas durante o período de revitalização.
Segundo dados da Prefeitura de Taubaté, o Teatro Metrópole recebeu mais de 40 mil espectadores em apresentações realizadas ao longo de 2025.
A secretária de Cultura e Economia Criativa, Aline Damasio, afirmou que a revitalização busca garantir melhores condições de uso do espaço e contribuir para a preservação do patrimônio cultural da cidade.
Ainda de acordo com a secretária, o teatro também possui papel importante na movimentação da região central de Taubaté, influenciando o comércio local e a circulação de pessoas no entorno.