O Parque Vicentina Aranha entrega nesta quarta-feira (27) o restauro completo do Pavilhão São João. A cerimônia está marcada para as 9h e integra o processo de preservação das edificações históricas do complexo.
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O parque fica na região central de São José dos Campos. As obras foram administradas pela Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura), entidade responsável pela gestão do espaço.
A cerimônia de entrega contará com a presença de autoridades municipais, conselheiros da Afac, representantes de empresas parceiras e convidados.
O Pavilhão São João possui cerca de 1.200 metros quadrados de área construída e passou por recuperação arquitetônica e estrutural. Segundo a organização, as características originais da edificação foram mantidas. O espaço será utilizado para atividades culturais, educativas e socioambientais.
O projeto recebeu recursos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com participação do Ministério da Cultura e do Governo Federal. O restauro também contou com patrocínio de empresas privadas.
Das seis edificações destinadas à internação durante a fase sanatorial do Vicentina Aranha, quatro já foram totalmente restauradas. Entre elas estão os pavilhões Marina Crespi, Alfredo Galvão e Cia. Paulista.
O Vicentina Aranha é tombado pelos órgãos municipal e estadual de preservação do patrimônio histórico. Desde 2011, o parque é administrado pela Afac por meio de contrato com a Prefeitura de São José dos Campos.
Durante a inauguração do espaço restaurado, o público poderá visitar três exposições. A mostra “São João da Gente” reúne fotografias, objetos e mobiliários ligados à fase sanatorial do complexo.
A exposição “Olhares sobre o Vicentina” apresenta imagens selecionadas pelo Fotoclube Câmera e Luz sobre os 102 anos do parque. Já a mostra “Mapa Musical SJC” retrata a trajetória musical de São José dos Campos ao longo de aproximadamente um século.
Inaugurado em 1924 como sanatório para tratamento de tuberculose, o Vicentina Aranha foi reaberto ao público em 2007 e atualmente recebe atividades culturais, educativas e de lazer.