O Parque Vicentina Aranha entrega nesta quarta-feira (27) o restauro completo do Pavilhão São João. A cerimônia está marcada para as 9h e integra o processo de preservação das edificações históricas do complexo.

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O parque fica na região central de São José dos Campos. As obras foram administradas pela Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura), entidade responsável pela gestão do espaço.