A prisão do empresário condenado pela morte da adolescente Maiana Mariano Vilela, assassinada aos 16 anos, trouxe alívio e emoção para a família da vítima após mais de uma década de espera por justiça. O homem foi localizado nesta terça-feira (26), depois de passar cerca de dez anos foragido.
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Em entrevista ao Estadão Mato Grosso, Danilo Vilela, irmão de Maiana, relembrou uma frase atribuída ao condenado durante as investigações do crime e que, segundo ele, nunca saiu da memória da família.
“Uma interceptação telefônica feita na época do crime gravou ele falando para Paulo, o executor, que ‘matar filho de pobre é igual matar cachorro no Brasil, não dá em nada’. Essa frase nunca saiu da minha cabeça”, afirmou.
O empresário Rogério da Silva Amorim foi preso por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Cuiabá. Ele havia sido condenado a mais de 20 anos de prisão por mandar matar a adolescente.
Ainda segundo Danilo, a prisão encerra um longo período de revolta e impotência vivido pela família. “Estamos muito felizes com a prisão desse verme. Era revoltante ver ele andando pela cidade e não poder fazer nada”, declarou.
De acordo com as investigações, Rogério mantinha um relacionamento extraconjugal com Maiana e teria ordenado o assassinato após a esposa descobrir o caso. No dia do crime, em dezembro de 2011, a adolescente foi enviada para descontar um cheque e acabou atacada ao retornar.
O corpo da jovem foi encontrado meses depois, em 2012, dentro de um carro na região da Ponte de Ferro.
Segundo o delegado Bruno Abreu, o condenado mudava constantemente de veículos na tentativa de dificultar sua localização e evitar a prisão.