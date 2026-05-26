A prisão do empresário condenado pela morte da adolescente Maiana Mariano Vilela, assassinada aos 16 anos, trouxe alívio e emoção para a família da vítima após mais de uma década de espera por justiça. O homem foi localizado nesta terça-feira (26), depois de passar cerca de dez anos foragido.

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Em entrevista ao Estadão Mato Grosso, Danilo Vilela, irmão de Maiana, relembrou uma frase atribuída ao condenado durante as investigações do crime e que, segundo ele, nunca saiu da memória da família.