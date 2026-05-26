O desaparecimento de uma pedagoga terminou de forma trágica após o corpo dela ser encontrado enterrado no quintal da própria casa. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, que fugiu após o caso vir à tona, mas acabou localizado e preso.

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Segundo relatos, Simone vivia um relacionamento marcado por ameaças e agressões. Antes do desaparecimento, vizinhos ouviram uma discussão entre o casal. Depois disso, a mulher não foi mais vista.