26 de maio de 2026
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FEMINICÍDIO

Matou a mulher porque ela era 'péssima dona de casa'

Por Da Redação | Itapeva (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
Matou a mulher porque ela era 'péssima dona de casa'
Matou a mulher porque ela era 'péssima dona de casa'

O desaparecimento de uma pedagoga terminou de forma trágica após o corpo dela ser encontrado enterrado no quintal da própria casa. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, que fugiu após o caso vir à tona, mas acabou localizado e preso.

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Segundo relatos, Simone vivia um relacionamento marcado por ameaças e agressões. Antes do desaparecimento, vizinhos ouviram uma discussão entre o casal. Depois disso, a mulher não foi mais vista.

A suspeita de que algo havia acontecido aumentou quando uma amiga da vítima e a creche frequentada pelo filho do casal acionaram a polícia devido à ausência de Simone.

Chamado para prestar depoimento, o marido, identificado como Anderson, apresentou versões diferentes sobre o paradeiro da esposa, o que levantou ainda mais desconfiança entre os investigadores e familiares.

Dias depois, parentes encontraram o corpo da pedagoga enterrado no quintal da residência da família. Após o crime, Anderson deixou o filho do casal, de apenas 2 anos, com familiares e fugiu.

O suspeito acabou localizado e preso pelas autoridades. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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