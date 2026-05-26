Um vídeo gravado por um dos ocupantes de um carro registrou os momentos antes de um grave acidente que matou dois jovens e deixou outras pessoas feridas. As imagens mostram o veículo em alta velocidade e revelam que o motorista dirigia sentado em uma cadeira de praia, já que o automóvel estava sem os bancos originais.
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O acidente aconteceu em Rolim de Moura, em Rondônia. No carro estavam cinco pessoas. Um adolescente de 16 anos e um jovem de 20 morreram ainda no local da batida. Os demais ocupantes foram socorridos em estado grave.
Segundo informações apuradas, o veículo pertence a uma revendedora e havia sido retirado por um dos envolvidos para passar por um serviço de polimento. Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle da direção após passar por quebra-molas.
Ainda conforme relatos, o carro atingiu o meio-fio antes de colidir violentamente contra uma árvore. O impacto destruiu parte do automóvel.
As imagens gravadas dentro do veículo mostram o velocímetro marcando cerca de 140 km/h segundos antes da colisão. No vídeo, os ocupantes aparecem rindo enquanto o carro trafega em alta velocidade. Pouco depois, os gritos tomam conta do interior do automóvel quando percebem que o motorista havia perdido o controle. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pelas autoridades.