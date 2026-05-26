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TRAGÉDIA

VÍDEO: passageiro filma momentos antes de acidente fatal

Por Da Redação | Rolim de Moura (RO)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Passageiro filma momentos antes de acidente fatal
Passageiro filma momentos antes de acidente fatal

Um vídeo gravado por um dos ocupantes de um carro registrou os momentos antes de um grave acidente que matou dois jovens e deixou outras pessoas feridas. As imagens mostram o veículo em alta velocidade e revelam que o motorista dirigia sentado em uma cadeira de praia, já que o automóvel estava sem os bancos originais.

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O acidente aconteceu em Rolim de Moura, em Rondônia. No carro estavam cinco pessoas. Um adolescente de 16 anos e um jovem de 20 morreram ainda no local da batida. Os demais ocupantes foram socorridos em estado grave.

Segundo informações apuradas, o veículo pertence a uma revendedora e havia sido retirado por um dos envolvidos para passar por um serviço de polimento. Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle da direção após passar por quebra-molas.

Ainda conforme relatos, o carro atingiu o meio-fio antes de colidir violentamente contra uma árvore. O impacto destruiu parte do automóvel.

As imagens gravadas dentro do veículo mostram o velocímetro marcando cerca de 140 km/h segundos antes da colisão. No vídeo, os ocupantes aparecem rindo enquanto o carro trafega em alta velocidade. Pouco depois, os gritos tomam conta do interior do automóvel quando percebem que o motorista havia perdido o controle. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pelas autoridades.

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