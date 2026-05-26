Um vídeo gravado por um dos ocupantes de um carro registrou os momentos antes de um grave acidente que matou dois jovens e deixou outras pessoas feridas. As imagens mostram o veículo em alta velocidade e revelam que o motorista dirigia sentado em uma cadeira de praia, já que o automóvel estava sem os bancos originais.

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O acidente aconteceu em Rolim de Moura, em Rondônia. No carro estavam cinco pessoas. Um adolescente de 16 anos e um jovem de 20 morreram ainda no local da batida. Os demais ocupantes foram socorridos em estado grave.