Há sete meses, uma família de Taubaté vive dias de angústia e incerteza após o desaparecimento de um pai de família, no dia 25 de outubro de 2025. Sem notícias desde então, parentes e amigos seguem mobilizados em buscas e fazem um apelo para que qualquer informação sobre o paradeiro dele seja repassada às autoridades.
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A esperança de reencontrá-lo mantém a família unida, apesar do sofrimento causado pela ausência e pela falta de respostas. Segundo familiares, a dor da incerteza tem sido ainda mais difícil de suportar ao longo dos meses.
“Enquanto o mundo segue, a nossa dor permanece parada no dia em que você desapareceu, pai. A saudade machuca todos os dias, mas a incerteza machuca ainda mais”, desabafou a filha do desaparecido.
A última informação recebida pela família aponta que o homem teria sido visto caminhando nas proximidades de um galpão da antiga fábrica Zolco, em Taubaté. Desde esse relato, nenhuma nova pista concreta surgiu.
Em meio ao drama, os familiares pedem ajuda da população para compartilhar informações que possam auxiliar nas buscas. Qualquer detalhe pode ser comunicado de forma anônima pelo telefone 181.
A família reforça que não perdeu a esperança de encontrar o homem e segue aguardando por notícias que possam trazer respostas após meses de espera.