Há sete meses, uma família de Taubaté vive dias de angústia e incerteza após o desaparecimento de um pai de família, no dia 25 de outubro de 2025. Sem notícias desde então, parentes e amigos seguem mobilizados em buscas e fazem um apelo para que qualquer informação sobre o paradeiro dele seja repassada às autoridades.

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A esperança de reencontrá-lo mantém a família unida, apesar do sofrimento causado pela ausência e pela falta de respostas. Segundo familiares, a dor da incerteza tem sido ainda mais difícil de suportar ao longo dos meses.