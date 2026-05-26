26 de maio de 2026
HOMICÍDIO

Marido e esposa são presos após matarem advogado

Por Da Redação | Guarapari (ES)
| Tempo de leitura: 1 min
Um casal foi preso em flagrante suspeito de matar a facadas o advogado Freddy Francis Rangel Mariano, de 46 anos. O corpo da vítima foi encontrado às margens de uma estrada um dia antes da prisão dos suspeitos. Segundo a investigação, o crime teria sido motivado por um suposto assédio contra a mulher do autor.

O caso ocorreu em Guarapari, na Grande Vitória. O corpo do advogado foi localizado no bairro Jaboticaba na segunda-feira (18), enquanto as prisões aconteceram na terça-feira (19).

De acordo com a polícia, o principal suspeito era cliente da vítima e mantinha contato com o advogado por causa de um processo de divórcio. A reunião entre eles teria acontecido na casa do casal, no bairro Santa Mônica.

Ainda segundo as investigações, os envolvidos consumiam bebida alcoólica durante o encontro quando ocorreu a discussão que terminou em violência. A suspeita é de que o advogado tenha sido atacado após um suposto assédio cometido contra a esposa do cliente.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pelas autoridades. O caso segue sob investigação.

