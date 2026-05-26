Uma mulher foi morta a facadas dentro de casa pelo companheiro nesta segunda-feira (25). Após o crime, o suspeito morreu em um acidente na rodovia e a principal suspeita da polícia é de suicídio.
O caso aconteceu em Medina, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A Polícia Militar foi acionada após receber denúncias de um possível feminicídio na residência do casal.
Ao chegarem ao imóvel, os militares encontraram a vítima caída na parte interna da casa, com diversos ferimentos. O Samu esteve no local e confirmou a morte da mulher.
Segundo a perícia da Polícia Civil, a vítima apresentava 27 perfurações espalhadas pelas mãos, braços, barriga, costas, pescoço e cabeça. A área foi isolada para os trabalhos periciais.
Uma testemunha, dona de um comércio próximo à residência, contou aos policiais que viu o suspeito passar de carro logo após o crime. Ainda conforme o relato, ele afirmou que havia matado a companheira e que tiraria a própria vida.
Pouco tempo depois, a PM recebeu informações sobre um grave acidente na BR-116. No local, a perícia constatou que o veículo conduzido pelo homem invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão. O suspeito morreu ainda na rodovia.
De acordo com a polícia, o padrasto do homem relatou que, antes do acidente, ele deixou a filha do casal, de dois anos, na casa da mãe e afirmou que cometeria suicídio. O familiar também disse que o relacionamento era marcado por discussões frequentes.
Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Pedra Azul. O caso será investigado pela Polícia Civil.