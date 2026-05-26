A força da fé e a urgência do tempo movem a busca pelo jovem Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, desaparecido no mar de Ilhabela, no Litoral Norte.
Abalados, mas sustentados pela esperança, familiares e amigos do rapaz iniciaram uma grande corrente de orações nas redes sociais, clamando por um segundo milagre na região. Familiares e amigos fazem uma corrente de orações.
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As operações de varredura lideradas pela Marinha do Brasil e pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) precisaram ser suspensas no final da tarde desta terça-feira (26) por conta da falta de visibilidade em alto-mar. Os trabalhos de campo serão retomados com força total logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (27).
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Dheoge é natural de Alcântaras, no interior do Ceará, mas mora atualmente em São José do Rio Preto (SP). Ele estava no Litoral Norte paulista a passeio para aproveitar o fim de semana quando o acidente aconteceu.
O 'Milagre de Bruna' alimenta a fé
A angústia da família divide espaço com um profundo sentimento de esperança alimentado pelo resgate de Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, que estava com Dheoge na moto aquática. Bruna foi localizada viva na manhã desta terça-feira, após passar impressionantes três dias à deriva em alto-mar.
A jovem foi avistada por uma embarcação civil nas proximidades da Ilha de Búzios, uma área isolada do arquipélago de Ilhabela. Socorrida pelas equipes do GBMar, Bruna foi levada às pressas ao Hospital Mário Covas, onde permanece internada para tratar um quadro severo de hipotermia decorrente da longa exposição ao tempo e à água fria.
Em entrevista à TV Vanguarda, o capitão Eduardo Campanhola, do GBMar, classificou a sobrevivência de Bruna como um verdadeiro "milagre", algo raríssimo diante das condições de mar aberto. É exatamente esse desfecho inacreditável que mantém viva a certeza da família de que Dheoge também pode ser encontrado com vida.
Força-tarefa segue mobilizada no Litoral
O mistério sobre as circunstâncias do acidente continua. A moto aquática utilizada pelo casal foi encontrada vazia ainda no início das operações, o que fez com que as buscas se concentrassem estritamente no mapeamento das correntes marítimas locais.
As buscas envolvem uma estrutura complexa de salvamento: embarcações de patrulha e equipes de resgate da Marinha do Brasil; lanchas e botes infláveis do GBMar; varredura aérea com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar.
Alerta às comunidades marítimas
O Corpo de Bombeiros reforça o pedido para que pescadores, marinheiros e tripulações de barcos civis que naveguem pela região mantenham atenção redobrada. Qualquer sinal de coletes salvamentos, roupas ou objetos flutuando no mar deve ser reportado imediatamente ao telefone 193.
O passeio do casal começou no último domingo (24) e terminou de forma trágica com o desaparecimento na água. Enquanto as autoridades se preparam para investigar o que causou o acidente com a moto aquática, conterrâneos do Ceará e amigos do interior de São Paulo inundam a internet com mensagens de apoio.