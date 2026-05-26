A força da fé e a urgência do tempo movem a busca pelo jovem Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, desaparecido no mar de Ilhabela, no Litoral Norte.

Abalados, mas sustentados pela esperança, familiares e amigos do rapaz iniciaram uma grande corrente de orações nas redes sociais, clamando por um segundo milagre na região. Familiares e amigos fazem uma corrente de orações.

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