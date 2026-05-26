Um homem foi esfaqueado duas vezes nas costas pela companheira após informar que não queria mais manter o relacionamento e pretendia deixar a casa. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir e pedir ajuda à Polícia Militar. O caso será investigado.
A ocorrência foi registrada em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. Segundo informações da Polícia Militar de Santa Catarina, o casal estava junto há cerca de cinco anos.
De acordo com a corporação, o homem estava na cozinha da residência quando a mulher começou a questioná-lo sobre a relação. Durante a conversa, ele afirmou que não a amava mais e que desejava retornar ao Paraguai.
Ainda conforme o relato da vítima, a companheira tentou impedir que ele saísse, segurando seu braço. Após conseguir se desvencilhar, a mulher teria pegado uma faca e atingido o homem com dois golpes nas costas.
Mesmo machucado, ele conseguiu deixar o imóvel e procurar auxílio da Polícia Militar. O caso deve ser apurado pelas autoridades.