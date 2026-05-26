A Polícia Militar informou nesta terça-feira (26) que o homem suspeito de empurrar a ex-companheira de um penhasco confessou a tentativa de feminicídio. O suspeito, de 52 anos, foi preso após ser localizado pela corporação, enquanto a vítima, de 41 anos, foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros.
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O caso aconteceu na região da Serra do Rola-Moça, na Grande Belo Horizonte. Segundo a PM, o suspeito contou aos policiais que abordou a ex-companheira na manhã de segunda-feira (25), quando ela seguia para o trabalho. A mulher teria entrado no carro dele espontaneamente.
De acordo com o relato feito pelo homem, durante o trajeto ele ameaçou a vítima com um canivete e a levou até a área do penhasco. No local, a mulher foi empurrada da borda do precipício.
Ainda conforme a polícia, o suspeito afirmou ter percebido que a vítima continuava viva após a queda e tentou descer o barranco para socorrê-la, mas desistiu da ação. Em seguida, fugiu do local.
O homem passou a noite dentro do carro na cidade de Corinto e depois seguiu para Várzea da Palma, no Norte de Minas, onde foi encontrado e preso pela Polícia Militar nas proximidades da rodovia MGC-496.
Durante a abordagem, os militares apreenderam diversas facas, um canivete, roupas e um celular embalado em papel-alumínio dentro do veículo. Segundo a PM, o suspeito não resistiu à prisão e confessou o crime.
Em nota divulgada pela corporação, o tenente Renan Santos afirmou que o homem alegou estar sendo acusado injustamente pela ex-companheira. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.