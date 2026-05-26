A Polícia Militar informou nesta terça-feira (26) que o homem suspeito de empurrar a ex-companheira de um penhasco confessou a tentativa de feminicídio. O suspeito, de 52 anos, foi preso após ser localizado pela corporação, enquanto a vítima, de 41 anos, foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros.

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O caso aconteceu na região da Serra do Rola-Moça, na Grande Belo Horizonte. Segundo a PM, o suspeito contou aos policiais que abordou a ex-companheira na manhã de segunda-feira (25), quando ela seguia para o trabalho. A mulher teria entrado no carro dele espontaneamente.