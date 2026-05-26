O Sindicato dos Servidores de Taubaté ira promover na próxima quinta-feira (28), a partir das 18h30, uma assembleia que irá definir se a categoria entrará ou não em greve. A votação será feita na frente da Prefeitura.
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Os servidores estão em estado de greve desde o último dia 15. Até agora, sindicato e Prefeitura fizeram duas reuniões para debater a campanha salarial do funcionalismo, nos dias 15 e 22, mas não houve acordo.
Nos encontros, a entidade sindical apresentou uma pauta de reivindicações, mas o município não fez uma contraproposta - o pedido da Prefeitura é de que as negociações sejam suspensas agora e retomadas somente em julho.
Prefeitura alega que pedidos do sindicato custariam R$ 200 milhões por ano
A carta de reivindicações do sindicato soma nove itens:
- reposição inflacionária de 9,43%, que soma 2025 (quando não houve reajuste) e 2026
- aumento do vale-alimentação de R$ 502,50 para R$ 830
- criação do auxílio-transporte, no valor de R$ 563,04
- quitação imediata da licença-prêmio acumulada
- revisão da contribuição previdenciária de aposentados
- retorno da base de cálculo anterior dos adicionais de insalubridade e periculosidade
- vale-alimentação para duplo vínculo
- aplicação da Lei do Descongela, com quitação de valores que deixaram de ser pagos na pandemia
- pagamento de horas extras sem limitação
A Prefeitura alega que, "por responsabilidade fiscal e financeira, não consegue atender o pleito em razão da realidade econômica do município", e que "todas essas demandas, somadas, gerariam um impacto de aproximadamente R$ 200 milhões por ano no caixa da Prefeitura, que hoje encontra-se em delicada situação fiscal e com uma dívida aproximada de R$ 1 bilhão".
Já o sindicato afirma que a principal reivindicação da categoria é a revisão da inflação. E que, se esse ponto for atendido, outros itens da proposta podem ficar para futuras negociações.
Câmara fará audiência sobre o tema na quinta-feira
Também na quinta-feira, praticamente no mesmo horário da assembleia, a Câmara de Taubaté irá promover uma audiência pública para debater o dissídio dos servidores da Prefeitura. O evento tem início previsto para 18h.
A audiência, que foi solicitada pelo vereador Dentinho (PP), que é aliado do prefeito Sérgio Victor (Novo), já foi adiada duas vezes - antes foi prevista para 29 de abril e 22 de maio.
A data-base do funcionalismo em Taubaté é o mês de maio. Em 2025, no primeiro ano da atual gestão, já não houve revisão geral nos vencimentos.