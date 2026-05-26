O Sindicato dos Servidores de Taubaté ira promover na próxima quinta-feira (28), a partir das 18h30, uma assembleia que irá definir se a categoria entrará ou não em greve. A votação será feita na frente da Prefeitura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os servidores estão em estado de greve desde o último dia 15. Até agora, sindicato e Prefeitura fizeram duas reuniões para debater a campanha salarial do funcionalismo, nos dias 15 e 22, mas não houve acordo.