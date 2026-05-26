Em sua primeira edição adotando oficialmente a chancela de evento internacional, o Festival Internacional da Cerâmica de Cunha escolhe o tema “Raízes” para iluminar as origens da tradição ceramista da cidade. Em sua 18ª edição, que acontecerá de 29 de maio a 7 de junho, e com a tradicional Feira Internacional da Cerâmica, que ocupará o Parque Lavapés entre os dias 4 e 7 de junho, o evento homenageia as paneleiras e os oleiros, personagens dessa trajetória moldada pelo barro e pelo fogo, reforçando o papel de Cunha como referência nacional e internacional no setor.

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Realizado desde 2005, o Festival nasceu da mobilização dos próprios ceramistas da cidade - considerada a Capital Nacional da Cerâmica de Alta Temperatura - com o objetivo de fomentar a arte cerâmica local, ampliar sua visibilidade e criar um espaço de encontro entre artistas, pesquisadores, estudantes, colecionadores e visitantes. Ao longo dos anos, o evento se consolidou como um dos mais importantes do segmento no país e vive hoje sua maior expansão: serão cerca de 100 expositores e fornecedores na Feira, no maior número já registrado pelo evento.