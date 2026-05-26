Em sua primeira edição adotando oficialmente a chancela de evento internacional, o Festival Internacional da Cerâmica de Cunha escolhe o tema “Raízes” para iluminar as origens da tradição ceramista da cidade. Em sua 18ª edição, que acontecerá de 29 de maio a 7 de junho, e com a tradicional Feira Internacional da Cerâmica, que ocupará o Parque Lavapés entre os dias 4 e 7 de junho, o evento homenageia as paneleiras e os oleiros, personagens dessa trajetória moldada pelo barro e pelo fogo, reforçando o papel de Cunha como referência nacional e internacional no setor.
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Realizado desde 2005, o Festival nasceu da mobilização dos próprios ceramistas da cidade - considerada a Capital Nacional da Cerâmica de Alta Temperatura - com o objetivo de fomentar a arte cerâmica local, ampliar sua visibilidade e criar um espaço de encontro entre artistas, pesquisadores, estudantes, colecionadores e visitantes. Ao longo dos anos, o evento se consolidou como um dos mais importantes do segmento no país e vive hoje sua maior expansão: serão cerca de 100 expositores e fornecedores na Feira, no maior número já registrado pelo evento.
Junto ao Festival, como de costume, uma programação cultural intensa vai ocupar a cidade ao longo dos dias, com mais de 50 atividades, entre exposições de arte, shows, expressões da cultura popular (como congada), abertura de fornos, além de workshops e palestras. Também estão programadas performances com demonstrações ao vivo de ceramistas criando esculturas, modelagens e pinturas. Tudo gratuito.
A expectativa para esta edição também reforça o crescimento. Depois de receber 19 mil pessoas em 2025, o festival projeta para 2026 um público de 25 mil visitantes, além de repetir a ocupação de 95% dos leitos da cidade. Em 2025, a organização estimou uma movimentação de cerca de R$2,5 milhões no município, sendo R$600 mil gerados na área da feira, entre vendas de peças, equipamentos, gastronomia e outros serviços.
“Vai ser a maior edição do evento até agora. Estamos subindo novos degraus a cada ano, em termos de público, orçamento, atrações, número de expositores e tamanho do festival. O nosso objetivo é que o FICC se torne referência no mundo todo no que diz respeito à cerâmica”, afirma Giltaro Suenaga Jardineiro, ceramista, organizador do evento e representante da segunda geração de descendentes dos ceramistas japoneses que chegaram a Cunha na década de 70.
04 de junho (quinta)
Durante todo o dia:
Exposição “Raízes” - Portal da Feira da Cerâmica
Exposição Coletiva “Entre Mestres e Sementes” - Casa do Artesão
10h - Palco Principal
Abertura Oficial da Feira da Cerâmica
10h30 - Palco Principal
SEBRAE
“Do conceito à ação: a importância do planejamento para o sucesso do seu projeto cultural”
13h - Palco Principal
Juliana Gouthier
“A mulher e o barro: resistências e reinvenções no aprender/ensinar/criar - Percursos de uma pesquisa”.
13h - Área de Demonstrações
Benedikt Wiertz
Demonstração do processo
14h - Palco Negócios
Apresentação de portfólio - OXID
14h30 - Palco Principal
Competição de Alças - by Casa do Ceramista
15h - Área de Demonstrações
Maneno Ceramista
Demonstração de paleteado
15h - Palco Negócios
Apresentação de portfólio - Estúdio AME
16h - Palco Principal
Cerâmica Vargem do Tanque
“O Caminho do Barro - Primeiros passos”.
16h - Palco Negócios
Apresentação de portfólio - Industrial Heating
17h20 - Palco Principal
Selma Calheira
“A arte da ceramica como agente de desenvolvimento e transformação territorial”.
18h30 - Área de Queimas
Ateliê Ibirubá
Queima Solidária: Horse Hair (Apoio: Flavia Pircher)
18h30 - Palco Principal
Nómada Cerámica
Martín Gastón Merlos e Julieta Bilbao
“Cerâmica Sonora: escultura, fogo e território” (Apoio: Casa da Bocaina)
19h30 - Palco Principal
Bingo Solidário em prol do ICCC by Casa do Ceramista
05 de junho (sexta)
Durante todo o dia:
Exposição “Raízes” - Portal da Feira da Cerâmica
Exposição Coletiva “Entre Mestres e Sementes” - Casa do Artesão
10h - Palco Principal
Joelito dos Reis
“Raízes da Terra: a redescoberta do barro após seis décadas nas artes visuais”
10h - Palco Negócios
Apresentação de portfólio - Zeramics
11h - Palco Principal
Saracura Três-Potes
Percurso, prática e memórias brasileiras
11h - Palco Negócios
Apresentação de portfólio - Atman Bilha
13h - Palco Principal
Mestre Magela
“Arte Popular religiosa em barro no século XIX no Vale do Paraiba Paulista”
13h - Área de Demonstrações
Benedikt Wiertz
Demonstração do processo
14h - Palco Negócios
Apresentação de portfólio - HD Medeiros
14h - Área de Queimas
Luciana Renna
Queima Solidária: Forno de Tiro Direto
14h30 - Palco Principal
Competição de Torno; Categoria maior diâmetro com 7kgs de Barro - by Casa do Ceramista
15h - Palco Negócios
Apresentação de portfólio - Gaia Cerâmica
15h - Área de Demonstrações
Tetsutaro Komago
Demonstração de Zogan
16h - Palco Principal
Paola Terzi e Carla Terzi
Raizes. Tradição Familiar na fabricação de Tijolos Isolantes. O Tijolo Isolante na Cerâmica Artesanal.
17h20 - Palco Principal
Raphael Oboé
“O poder terapêutico do barro. Investigação e reprodução de técnicas da cerâmica sul-americana”.
18h - Palco Principal
Flávia Santoro
“Transmutação; e esculturas a partir do torno”.
18h - Área de Queimas
Flavia Pircher
Queima Solidária: Raku
19h - Palco Principal
Apresentação da Escola de Samba Pé-de-Cana.
06 de junho (sábado)
Durante todo o dia:
Exposição “Raízes” - Portal da Feira da Cerâmica
Exposição Coletiva “Entre Mestres e Sementes” - Casa do Artesão
9h - ICCC
João Felipe Cursino
XVI Abertura do Forno Smokeless
10h - Palco Principal
Gabriella Marinho
“Do barro ao corpo: a argila como matéria-tempo”
10h - Palco Negócios
Apresentação de portfólio - Mineração Terra Nova
10h - Área de Queimas
Raphael Oboé
Queima redutora de oxigênio (Queima mexicana)
11h - Palco Principal
CCBras
Makoto Fukuzawa, Kenjiro Ikoma, Caius Maga
O mestre Kenjiro Ikoma e a Cerâmica Contemporânea Brasileira
11h - Palco Negócios
Apresentação de portfólio - Fornos Jung
13h - Palco Principal
Congada
13h - Área de Demonstrações
César Augusto
Demonstração
14h15 - Palco Principal
Competição de Torno; Categoria maior peça de 2kg em dupla - by Casa do Ceramista
14h15 - Palco Negócios
Apresentação da Curadoria de peças - Verena Estúdio
15h - Palco Negócios
Apresentação de portfólio - Casa do Ceramista
15h - Área de Demonstrações
Kyoko Shimizu
Demonstração de brunido perfeito
15h - Área de Queimas
Kuara Cerâmica
Queima Solidária: Forno Efêmero
15h20 - Palco Principal
Graciela Olio
Trajetos cerâmicos alternativos
16h40 - Palco Principal
Exibição do Curta: “ICCC: moldando as peças do futuro” por Cunha Filmes
18h - Palco Principal
Carolina Hernandes
“Objetos cerâmicos na arte contemporânea, um recorte sobre pertencimento”.
18h - Área de Queimas
Flávia Santoro
Queima Solidária: Raku
19h - Palco Principal
Show da banda Conceitual Club
07 de junho (domingo)
Durante todo o dia:
Exposição “Raízes” - Portal da Feira da Cerâmica
Exposição Coletiva “Entre Mestres e Sementes” - Casa do Artesão
11h - Palco Principal
Antúrio
Figuração caipira - Um olhar para além dos estereótipos
14h - Palco Principal
Encerramento do evento