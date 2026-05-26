Vídeos registrados por motoristas e moradores mostram a dimensão da tragédia que deixou três mortos e quatro feridos na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Tremembé, na tarde desta terça-feira (26). As imagens revelam o Chevrolet Spin e o caminhão tomados pelo fogo após a colisão frontal que mobilizou equipes de resgate no Vale do Paraíba.
O acidente aconteceu no km 14 da rodovia, sentido Campos do Jordão. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o carro transportava sete pessoas, que seriam moradoras do bairro Maracaibo, em Tremembé.
Colisão terminou com veículos em chamas
De acordo com o registro da ocorrência, a batida ocorreu durante uma ultrapassagem em trecho permitido da via. Após o impacto, o Chevrolet Spin pegou fogo rapidamente, provocando intensa fumaça preta que podia ser vista a quilômetros de distância.
O caminhão também incendiou. Vídeos gravados no local mostram o desespero de motoristas que passavam pela rodovia e a rápida propagação das chamas.
Três pessoas morreram no local
A Polícia Civil confirmou três mortes ainda no local do acidente. Outras quatro vítimas foram socorridas por equipes do Samu para hospitais da região. Entre os sobreviventes está uma criança.
O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.
Até a última atualização desta reportagem, as identidades das vítimas não haviam sido oficialmente divulgadas.
Bombeiros e Samu mobilizados
Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Civil atuaram no atendimento da ocorrência, no combate ao incêndio e no controle do trânsito da SP-123.
O acidente causou congestionamento nos dois sentidos da rodovia, que liga Taubaté a Campos do Jordão.
Polícia investiga causas do acidente
A ocorrência foi registrada inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A Polícia Civil vai investigar a dinâmica da colisão e as circunstâncias da ultrapassagem.
Peritos estiveram no local para análise dos veículos e coleta de elementos que possam esclarecer a tragédia.