26 de maio de 2026
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ACIDENTE NA FLORIANO

VÍDEO: Veja como foi a tragédia que matou 3 e feriu 4 no Vale

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
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Vídeos registrados por motoristas e moradores mostram a dimensão da tragédia que deixou três mortos e quatro feridos na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Tremembé, na tarde desta terça-feira (26). As imagens revelam o Chevrolet Spin e o caminhão tomados pelo fogo após a colisão frontal que mobilizou equipes de resgate no Vale do Paraíba.

O acidente aconteceu no km 14 da rodovia, sentido Campos do Jordão. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o carro transportava sete pessoas, que seriam moradoras do bairro Maracaibo, em Tremembé.

Colisão terminou com veículos em chamas

De acordo com o registro da ocorrência, a batida ocorreu durante uma ultrapassagem em trecho permitido da via. Após o impacto, o Chevrolet Spin pegou fogo rapidamente, provocando intensa fumaça preta que podia ser vista a quilômetros de distância.

O caminhão também incendiou. Vídeos gravados no local mostram o desespero de motoristas que passavam pela rodovia e a rápida propagação das chamas.

Três pessoas morreram no local

A Polícia Civil confirmou três mortes ainda no local do acidente. Outras quatro vítimas foram socorridas por equipes do Samu para hospitais da região. Entre os sobreviventes está uma criança.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Até a última atualização desta reportagem, as identidades das vítimas não haviam sido oficialmente divulgadas.

Bombeiros e Samu mobilizados

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Civil atuaram no atendimento da ocorrência, no combate ao incêndio e no controle do trânsito da SP-123.

O acidente causou congestionamento nos dois sentidos da rodovia, que liga Taubaté a Campos do Jordão.

Polícia investiga causas do acidente

A ocorrência foi registrada inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A Polícia Civil vai investigar a dinâmica da colisão e as circunstâncias da ultrapassagem.

Peritos estiveram no local para análise dos veículos e coleta de elementos que possam esclarecer a tragédia.

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