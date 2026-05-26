Vídeos registrados por motoristas e moradores mostram a dimensão da tragédia que deixou três mortos e quatro feridos na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Tremembé, na tarde desta terça-feira (26). As imagens revelam o Chevrolet Spin e o caminhão tomados pelo fogo após a colisão frontal que mobilizou equipes de resgate no Vale do Paraíba.

O acidente aconteceu no km 14 da rodovia, sentido Campos do Jordão. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o carro transportava sete pessoas, que seriam moradoras do bairro Maracaibo, em Tremembé.

Colisão terminou com veículos em chamas

De acordo com o registro da ocorrência, a batida ocorreu durante uma ultrapassagem em trecho permitido da via. Após o impacto, o Chevrolet Spin pegou fogo rapidamente, provocando intensa fumaça preta que podia ser vista a quilômetros de distância.