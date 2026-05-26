Segundo a norma, de autoria do ex-prefeito José Saud (PP), caberia à Prefeitura definir os sete conselheiros titulares que representariam o Poder Executivo e convidar entidades da sociedade civil para indicar os outros sete.

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Criado há exato um ano, em 26 de maio de 2025, o Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial) ainda não teve a composição definida pela Prefeitura de Taubaté.

Questionado pela reportagem, o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) afirmou que apenas a primeira parte disso foi feita, com a indicação dos representantes da administração municipal. "A Prefeitura de Taubaté informa que, após aprovação da lei, abriu processo administrativo que definiu representantes das cadeiras do poder público, vinculadas às secretarias de Cultura e Economia Criativa; Esporte, Lazer e Qualidade de Vida; de Gabinete; de Desenvolvimento e Inclusão Social; de Educação; de Saúde; e de Desenvolvimento, Inovação e Turismo", alegou a Prefeitura, sem informar quando isso foi feito e quais os nomes dos representantes indicados pelas secretarias.

Sem justificar o motivo da demora e quando isso deve ser feito, a Prefeitura admitiu que ainda não convidou nenhuma entidade para indicar conselheiros. "A próxima etapa é a elaboração de um chamamento público para que entidades e membros da sociedade civil participem a fim de completar o quadro de conselheiros e início prático dos trabalhos do Compir", respondeu o município.

Grupos conservadores dificultaram criação do conselho

Saud enviou a primeira versão do projeto do Compir à Câmara em maio de 2022, a pedido de lideranças do movimento negro taubateano. Desde então, no entanto, vereadores conservadores passaram a criticar a proposta - esses parlamentares eram da base de apoio de Saud e também dão sustentação ao atual prefeito, Sérgio Victor.