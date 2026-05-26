Uma tragédia na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), entre Taubaté e Campos do Jordão, deixou três pessoas mortas e quatro feridas na tarde desta terça-feira (26), em Tremembé. O acidente envolveu dois carros de passeio e um caminhão no km 14 da rodovia, sentido norte, e provocou incêndio nos veículos após uma colisão frontal de grande impacto.
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Segundo informações do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o acidente aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem em trecho permitido da pista. Um Chevrolet Spin, que transportava sete pessoas, colidiu frontalmente contra um caminhão. Com a força da batida, o carro pegou fogo quase imediatamente.
O caminhão também foi atingido pelas chamas. Um terceiro veículo acabou envolvido na ocorrência, mas não incendiou.
Veículos pegaram fogo após colisão
Imagens registradas por motoristas mostram uma enorme coluna de fumaça preta que podia ser vista a quilômetros de distância. O Chevrolet Spin ficou completamente destruído pelo fogo após rodar na pista, capotar e parar no acostamento lateral.
A cabine do caminhão também foi consumida pelas chamas. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate ao incêndio e no resgate das vítimas.
Criança está entre os feridos
De acordo com as informações iniciais divulgadas pelas equipes de resgate, três pessoas morreram no local. Outras quatro vítimas foram socorridas por ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Entre os sobreviventes, há uma criança.
O estado de saúde dos feridos ainda não havia sido divulgado até a última atualização desta reportagem.
O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.
Trânsito ficou congestionado nos dois sentidos
O acidente provocou congestionamento intenso nos dois sentidos da Floriano Rodrigues Pinheiro. O trânsito precisou operar em sistema de pare e siga enquanto equipes atuavam no combate às chamas, retirada dos veículos e atendimento das vítimas.
Segundo o DER, guinchos e equipes de apoio foram enviados ao local para auxiliar na ocorrência. Caminhões-pipa que passavam pela região também ajudaram no primeiro combate ao fogo antes da chegada dos bombeiros.
Polícia vai apurar dinâmica da tragédia
As causas do acidente serão investigadas. A perícia técnica foi acionada para analisar marcas de frenagem, posição dos veículos e demais elementos que possam esclarecer a dinâmica da colisão.
A SP-123 é uma das principais ligações entre o Vale do Paraíba e Campos do Jordão e costuma registrar tráfego intenso, especialmente em períodos de maior movimento turístico.