Uma tragédia na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), entre Taubaté e Campos do Jordão, deixou três pessoas mortas e quatro feridas na tarde desta terça-feira (26), em Tremembé. O acidente envolveu dois carros de passeio e um caminhão no km 14 da rodovia, sentido norte, e provocou incêndio nos veículos após uma colisão frontal de grande impacto.

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Segundo informações do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o acidente aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem em trecho permitido da pista. Um Chevrolet Spin, que transportava sete pessoas, colidiu frontalmente contra um caminhão. Com a força da batida, o carro pegou fogo quase imediatamente.