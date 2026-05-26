O STF (Supremo Tribunal Federal) negou recurso das defesas e manteve a decisão que condenou três médicos de Taubaté no Caso Kalume, como ficou conhecido nacionalmente o esquema de tráfico de órgãos humanos descoberto na década de 1980.

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No recurso ao STF, a defesa dos médicos apontava supostas falhas no júri popular realizado em 2011, como cerceamento de defesa. A apelação foi rejeitada nessa terça-feira (26) pelo ministro Luiz Fux, relator do processo no Supremo.