O grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão deixou ao menos duas pessoas mortas e quatro feridas na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), que liga Taubaté a Campos do Jordão, na tarde desta terça-feira (26).

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O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que o acidente envolveu dois veículos de passeio e um caminhão. O sinistro ocorreu no km 14 da Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido norte, em Tremembé.