O grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão deixou ao menos duas pessoas mortas e quatro feridas na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), que liga Taubaté a Campos do Jordão, na tarde desta terça-feira (26).
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O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que o acidente envolveu dois veículos de passeio e um caminhão. O sinistro ocorreu no km 14 da Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido norte, em Tremembé.
De acordo com informações, o acidente ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem em local permitido. O caminhão seguia pela rodovia quando houve a colisão frontal com o carro de passeio – um veículo modelo Chevrolet Spin --, que transportava sete pessoas.
Com o impacto, o veículo ficou em chamas, gerando uma grande coluna de fumaça e agravando a situação das vítimas. O caminhão também pegou fogo. Um terceiro veículo se envolveu no acidente, mas não pegou fogo.
Ao todo, seis pessoas estavam envolvidas no acidente: ao menos duas morreram no local e quatro foram socorridas por equipes do Samu. Há uma criança entre os resgatados. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.
O incidente envolveu uma colisão de grande impacto que resultou no incêndio do veículo de passeio e do caminhão. Imagens registradas no local mostram uma densa coluna de fumaça preta que podia ser vista a quilômetros de distância.
Dinâmica do acidente e atendimento
Com o impacto da batida, o carro de passeio rodou na pista, capotou e parou no canteiro lateral. O veículo foi completamente destruído pelas chamas. A cabine do caminhão envolvido também foi atingida pelo fogo.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas rapidamente para conter o incêndio e prestar socorro às vítimas. Pelo menos duas ambulâncias e uma viatura de combate a incêndio foram deslocadas para a ocorrência.
Segundo o DER, a ocorrência segue em andamento e há congestionamento nos dois sentidos da via. Duas equipes com guinchos da Unidade Básica de Atendimento do DER foram encaminhadas ao local para prestar assistência.
O trânsito no local precisou ser operado em sistema de pare e siga pelas equipes de sinalização da via. Longas filas de veículos se formaram nos dois sentidos, e caminhões-pipa que passavam pela região deram apoio inicial à ocorrência antes da chegada do socorro oficial.