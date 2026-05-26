As meninas do São José Basketball visitam o Sport na noite desta quarta-feira (27), a partir das 19h30, no ginásio da Uninassau, em Recife, pelo segundo turno da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe da região, comandada pelo técnico Leandro Leal, vem de três derrotas consecutivas no torneio, sendo a última delas fora de asa por 62 a 48 para o Sesi Araraquara.