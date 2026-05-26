As meninas do São José Basketball visitam o Sport na noite desta quarta-feira (27), a partir das 19h30, no ginásio da Uninassau, em Recife, pelo segundo turno da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A equipe da região, comandada pelo técnico Leandro Leal, vem de três derrotas consecutivas no torneio, sendo a última delas fora de asa por 62 a 48 para o Sesi Araraquara.
E o último triunfo das joseenses aconteceu no dia 4 de junho, em asa, quando fez 68 a 65 sobre o Santo André. Desta vez, tenta repetir um feito que não acontece há quase um mês.
No momento, o São José está em sétimo lugar, com cinco vitórias e oito derrotas no campeonato. E o Sport é o penúltimo colocado, com duas vitórias e 12 derrotas.
Então, as joseenses tentam se aproveitar da instabilidade das pernambucanas para voltarem a triunfar no torneio nacional. “Essa semana agora são dois jogos, essas rodadas assim sempre são difíceis. Então a gente busca tentar equilibrar, poder rodar bem a equipe para que a gente jogue completo na questão física contra todas as equipes”, afirmou Leal.
“O objetivo é sempre a vitória, a gente precisa buscar as vitórias nesses dois jogos para se recuperar, até na questão emocional, mas também para a gente consolidar a nossa classificação para a próxima fase”, disse o treinador do São José.