O São José recebe o Red Bull Bragantino na tarde desta quarta-feira (27), a partir das 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2025.
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Na fase anterior, as Meninas da Águia, sob comando da técnica Jéssica Ferreira, eliminaram, também em casa, o Prosperidade (ES) após uma emocionante disputa por pênaltis. Já o time de Bragança Paulista estreia nesta fase. E, certamente, será uma adversária das mais complicadas para as joseenses.
Mesmo não vivendo seu melhor momento na história, o São José é o maior campeão da Copa do Brasil, ao lado do Santos, ambos com duas conquistas. E o time da região ganhou os dois torneios nos anos de 2012 e 2013. Agora, tenta voltar aos bons tempos.
No jogo de logo mais, em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. “Fizemos uma preparação muito boa para essa partida. As atletas estão focadas em desempenharem o melhor delas. Tivemos uma classificação conquistada na base da resiliência e é isso que nós (comissão técnica) temos falado com elas. Será mais um jogo difícil, temos que estar concentradas desde o início, sabendo das dificuldades que vamos enfrentar”, destacou a técnica Jessica Ferreira.
Ingresso solidário
O torcedor que quiser acompanhar a partida poderá fazer o bem, uma vez que o ingresso é solidário: basta levar um produto de higiene pessoal, como papel higiênico, sabonete, pasta de dente e afins. Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos.