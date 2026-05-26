O São José recebe o Red Bull Bragantino na tarde desta quarta-feira (27), a partir das 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2025.

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Na fase anterior, as Meninas da Águia, sob comando da técnica Jéssica Ferreira, eliminaram, também em casa, o Prosperidade (ES) após uma emocionante disputa por pênaltis. Já o time de Bragança Paulista estreia nesta fase. E, certamente, será uma adversária das mais complicadas para as joseenses.