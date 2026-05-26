Após sobreviver por cerca de três dias à deriva no mar de Ilhabela, no Litoral Norte, Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos, segue em atendimento no Hospital Municipal Mário Covas sem “sinais clínicos de risco iminente de vida”, conforme o último boletim da unidade de saúde.

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Ela foi resgatada com vida nesta terça-feira (26), por pescadores, e levada ao Hospital Municipal de Ilhabela com quadro grave de hipotermia. O caso mobilizou equipes de resgate, familiares e moradores da região, sendo tratado por bombeiros como um verdadeiro “milagre”.