Após sobreviver por cerca de três dias à deriva no mar de Ilhabela, no Litoral Norte, Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos, segue em atendimento no Hospital Municipal Mário Covas sem “sinais clínicos de risco iminente de vida”, conforme o último boletim da unidade de saúde.
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Ela foi resgatada com vida nesta terça-feira (26), por pescadores, e levada ao Hospital Municipal de Ilhabela com quadro grave de hipotermia. O caso mobilizou equipes de resgate, familiares e moradores da região, sendo tratado por bombeiros como um verdadeiro “milagre”.
Bruna foi avistada por uma embarcação que navegava pela região, que realizou o primeiro atendimento e acionou imediatamente o suporte do Corpo de Bombeiros. As equipes atuaram rapidamente no resgate por meio de embarcação e deram continuidade ao atendimento da jovem.
O hospital informou que Bruna deu entrada na unidade com quadro estável e respirando bem. No momento, não há sinais clínicos de risco iminente de vida. Bruna permanece em avaliação médica, monitorização e observação, aguardando a conclusão dos exames iniciais e recebendo todos os cuidados necessários pela equipe assistencial.
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Desaparecimento
Bruna desapareceu no domingo (24), depois de sair para um passeio de moto aquática com o amigo Dheoge Pereira Bernardino, 28 anos, que continua desaparecido. A moto aquática já havia sido localizada anteriormente, sem os ocupantes.
A jovem foi encontrada por pescadores a cerca de cinco quilômetros da Ilha de Búzios, ainda em Ilhabela. Após o resgate, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu fizeram o atendimento emergencial e encaminharam Bruna ao Hospital Mário Covas.
Em entrevista à TV Vanguarda, o diretor do hospital informou que a paciente chegou estável, apesar do quadro grave de hipotermia. Ela recebeu atendimento imediato na emergência, onde passou por procedimentos de estabilização clínica.
O capitão Eduardo Campanhola, do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), afirmou que o resgate surpreendeu até as equipes mais experientes. “Foi um milagre de Deus”, declarou em entrevista à TV Thathi.
O caso provocou grande comoção no Litoral Norte pela longa exposição da vítima ao mar, ao frio e ao vento. A sobrevivência de Bruna após cerca de 72 horas à deriva impressionou moradores, pescadores e equipes de salvamento.
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Buscas por Dheoge continuam
Apesar do resgate de Bruna, as buscas por Dheoge seguem intensificadas nesta terça-feira. Equipes do GBMar, Marinha do Brasil, helicóptero Águia e apoio aéreo da FAB atuam na operação.
As autoridades pedem que pescadores, marinheiros e embarcações que estejam na região comuniquem imediatamente qualquer sinal que possa ajudar na localização do jovem.