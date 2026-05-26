Um grave acidente mobilizou diversas equipes de resgate e causou a interdição parcial da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), que liga Taubaté a Campos do Jordão, na tarde desta terça-feira (26).
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O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que o acidente envolveu dois veículos de passeio e um caminhão. O sinistro ocorreu no km 14 da Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido norte, em Tremembé.
O incidente envolveu uma colisão de grande impacto que resultou no incêndio de um veículo de passeio e de um caminhão caçamba. Imagens registradas no local mostram uma densa coluna de fumaça preta que podia ser vista a quilômetros de distância.
Dinâmica do acidente e atendimento
Com o impacto da batida, o carro de passeio rodou na pista, capotou e parou no canteiro lateral. O veículo foi completamente destruído pelas chamas. A cabine do caminhão envolvido também foi atingida pelo fogo.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas rapidamente para conter o incêndio e prestar socorro às vítimas. Pelo menos duas ambulâncias e uma viatura de combate a incêndio foram deslocadas para a ocorrência.
Segundo o DER, a ocorrência segue em andamento e há cerca de 500 metros de congestionamento nos dois sentidos da via. Duas equipes com guinchos da Unidade Básica de Atendimento do DER foram encaminhadas ao local para prestar assistência.
Impacto no trânsito
O trânsito no local precisou ser operado em sistema de pare e siga pelas equipes de sinalização da via. Longas filas de veículos se formaram nos dois sentidos, e caminhões-pipa que passavam pela região deram apoio inicial à ocorrência antes da chegada do socorro oficial.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos ocupantes dos veículos ou o número exato de feridos. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.