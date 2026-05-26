Acolher porque cada pessoa importa, cuidar com respeito, empatia e dignidade e transformar oportunidades que geram novos caminhos, garantindo cidadania, autoestima e reconstrução de histórias de vida e laços familiares. Com este objetivo, a Prefeitura de São José dos Campos lançou nesta sexta-feira (24) o programa São José Social.

A solenidade com coletiva de imprensa, realizada no Paço Municipal, teve a participação de lideranças da Igreja Católica e de igrejas evangélicas, representantes de entidades sociais que possuem parcerias com a Administração, integrantes das forças de segurança e lideranças políticas.

A exemplo do programa São José Unida, que une as forças de segurança com o objetivo de reduzir a criminalidade, o São José Social terá trabalho integrado com apoio das entidades e da população.

Com a liderança da Prefeitura, serão desenvolvidas ações coordenadas entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, entidades sociais e religiosas, além de voluntários, para atenção aos usuários de drogas em situação de rua.

O programa integra o Plano de Gestão 2025-2028, com o objetivo de melhorar a vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Serão feitas reuniões de trabalho para definição de novas estratégias de atuação, com a presença de lideranças religiosas, dos três poderes e de entidades sociais.

O objetivo é cuidar das pessoas, garantindo dignidade e cidadania | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Parceria

Lideranças que participaram do lançamento do programa elogiaram a iniciativa da Prefeitura e consideram que o São José Social será fundamental para retirar as pessoas das ruas, garantindo mais dignidade e cidadania.

"A Igreja Católica sempre participa das ações da Prefeitura, e ficamos felizes por mais esta parceria", disse o padre Rinaldo Roberto de Rezende, assessor de Relações Institucionais da Diocese de São José dos Campos. "Realmente é preciso fazer algo mais para as pessoas em situação de rua, que carecem deste apoio. Considero fundamental que este novo serviço seja descentralizado, com trabalho integrado em todas as regiões da nossa cidade."

A opinião foi compartilhada pelo presidente do Conselho de Pastores e Ministros de São José dos Campos, Anselmo de Carvalho. "As entidades trabalham apenas nas entidades. Com esta integração, vamos poder cuidar melhor de quem precisa. A integração vai ser boa para a cidade. O foco é trazer mais dignidade. A união de forças vai tornar a ajuda mais próxima de quem precisa."

Todos juntos para ampliar as oportunidades de mudança de vida | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Serviços implementados

Além do trabalho de acolhimento e orientação às pessoas em situação e rua, a Prefeitura também destacou algumas ações implementadas na cidade.

Saúde social

O programa conta com vans do apoio social, as equipes de educadores sociais e assistentes sociais e uma enfermeira do CVV (Centro de Valorização da Vida) para cuidar da saúde das pessoas em situação de rua.

As equipes fazem curativos, testes rápidos, vacinas, verificação de sinais vitais, entrega de medicação diária, encaminhamento para especialidades e tratamento de tuberculose e outras doenças.

CAM (Centro de Apoio ao Migrante)

Espaço para atendimento social aos migrantes em situação de rua que desembarcam no município, na Rodoviária Nova. Eles recebem acolhimento, orientação e a possibilidade de se reencontrarem com a família na sua cidade de origem.

Saiba mais

SAI (Serviço de Acolhimento Integrado)

Promove o fortalecimento de vínculos interpessoais, por meio de atividades de convivência, escuta ativa e construção coletiva, oferecendo espaços educativos e reflexivos para construção de projetos de vida e tomada de decisões conscientes.

O serviço oferece oficinas de empregabilidade e educação financeira, parceria com o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) para inserção no mercado de trabalho e cursos profissionalizantes, reforço das redes de apoio externas (Cras e Caps), incentivo à conclusão da escolaridade por meio da EJA, visitas domiciliares e mediação para reinserção familiar

Saiba mais sobre o trabalho da Prefeitura para pessoas em situação de rua neste vídeo.

Confira a apresentação do programa realizada durante o evento.