São José dos Campos segue avançando na modernização da segurança pública com a expansão do Centro de Segurança e Inteligência (CSI), um dos mais modernos e eficientes do Brasil.

A cidade está ampliando o número de câmeras inteligentes de 1.186 para 1.697 equipamentos, fortalecendo o monitoramento em tempo real e a capacidade de resposta das forças de segurança em todas as regiões do município.

A modernização inclui novas tecnologias de reconhecimento facial, leitores automáticos de placas de veículos e atualização completa dos sistemas de inteligência e monitoramento utilizados pelo CSI.

Outra novidade é a implantação da tecnologia OCR integrada às viaturas, permitindo a leitura automática de placas e a identificação imediata de veículos com irregularidades ou envolvidos em ocorrências policiais.

A definição dos pontos de instalação é realizada de forma estratégica em conjunto com a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias, garantindo atuação integrada e inteligência operacional.

O investimento total é de R$ 64,8 milhões ao longo de 60 meses e contempla também a ampliação da infraestrutura de fibra óptica da cidade, fortalecendo a conectividade entre setores públicos e ampliando o acesso à internet em escolas e unidades municipais.

A expansão do CSI também chega às áreas rurais. Atualmente estimada em cerca de 68%, a cobertura passará a atender 100% do território rural, ampliando a segurança e o monitoramento em regiões mais afastadas.

Em operação 24 horas por dia desde 2021, o Centro de Segurança e Inteligência se consolidou como um importante case de inovação e integração na segurança pública brasileira.

Os resultados reforçam a eficiência do sistema:

866 veículos recuperados

410 procurados pela Justiça capturados

1.867 suspeitos detidos

3.971 ocorrências atendidas

O CSI reúne equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Mobilidade Urbana, Defesa Civil, Secretaria de Manutenção da Cidade e Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana, promovendo atuação integrada, rápida e inteligente em ações de segurança, fiscalização e atendimento à população.

Com tecnologia, integração e investimentos contínuos, São José dos Campos segue consolidando um modelo de cidade inteligente, inovadora e cada vez mais segura para a população.