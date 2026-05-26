São José dos Campos segue avançando na modernização da segurança pública com a expansão do Centro de Segurança e Inteligência (CSI), um dos mais modernos e eficientes do Brasil.
A cidade está ampliando o número de câmeras inteligentes de 1.186 para 1.697 equipamentos, fortalecendo o monitoramento em tempo real e a capacidade de resposta das forças de segurança em todas as regiões do município.
A modernização inclui novas tecnologias de reconhecimento facial, leitores automáticos de placas de veículos e atualização completa dos sistemas de inteligência e monitoramento utilizados pelo CSI.
Outra novidade é a implantação da tecnologia OCR integrada às viaturas, permitindo a leitura automática de placas e a identificação imediata de veículos com irregularidades ou envolvidos em ocorrências policiais.
A definição dos pontos de instalação é realizada de forma estratégica em conjunto com a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias, garantindo atuação integrada e inteligência operacional.
O investimento total é de R$ 64,8 milhões ao longo de 60 meses e contempla também a ampliação da infraestrutura de fibra óptica da cidade, fortalecendo a conectividade entre setores públicos e ampliando o acesso à internet em escolas e unidades municipais.
A expansão do CSI também chega às áreas rurais. Atualmente estimada em cerca de 68%, a cobertura passará a atender 100% do território rural, ampliando a segurança e o monitoramento em regiões mais afastadas.
Em operação 24 horas por dia desde 2021, o Centro de Segurança e Inteligência se consolidou como um importante case de inovação e integração na segurança pública brasileira.
Os resultados reforçam a eficiência do sistema:
- 866 veículos recuperados
- 410 procurados pela Justiça capturados
- 1.867 suspeitos detidos
- 3.971 ocorrências atendidas
O CSI reúne equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Mobilidade Urbana, Defesa Civil, Secretaria de Manutenção da Cidade e Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana, promovendo atuação integrada, rápida e inteligente em ações de segurança, fiscalização e atendimento à população.
Com tecnologia, integração e investimentos contínuos, São José dos Campos segue consolidando um modelo de cidade inteligente, inovadora e cada vez mais segura para a população.